DHKP-C operasyonu: Biri 'yeşil' listede aranan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel DHKP-C operasyonu: Biri 'yeşil' listede aranan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

DHKP-C operasyonu: Biri 'yeşil' listede aranan 2 şüpheli yakalandı

6 saat önce

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aranan teröristler listesinde "yeşil" kategoride yer alan Oya Aslan ile örgüt üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen Yüksel Doğan'ın yakalandığı bildirildi.

DHKP-C operasyonu: Biri 'yeşil' listede aranan 2 şüpheli yakalandı, System.String[]

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aranan teröristler listesinde "yeşil" kategoride yer alan Oya Aslan ile örgüt üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen Yüksel Doğan'ın yakalandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube ekipleri, DHKP-C'ye yönelik yeni bir operasyon düzenledi. Örgütün avukat yapılanmasına dönük operasyonda, Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından Oya Aslan ile örgüt üyeliğinden 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yüksel Doğan'ın akşam saatlerinde İstanbul'da yakalandığı belirtildi. Yakalanan Oya Aslan'ın, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan 'Aranan teröristler listesi'nde "yeşil" kategoride yer aldığı öğrenildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

Yüksel Doğan, Oya Aslan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:05 Kaynak: İHA
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