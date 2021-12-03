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DHKP/C operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

DHKP/C operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı

03.12.2021 14:31
DHKP/C operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı

Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 43 şüpheliden 28'i yakalandı.

Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 43 şüpheliden 28'i yakalandı. Soruşturmaya ilişkin yeni detaylara ulaşılırken, örgüte yönelik 15 Ekim'de yapılan operasyonda elde edilen dokümanlardan ve gözaltına alınan bazı örgüt üyelerinin itiraflarından yola çıkan emniyet birimlerinin 43 kişinin DHKP/C bağlantısını tespit ettiği öğrenildi.

Sansasyonel eylem arayışındaki DHKP/C üyesi 126 şüpheliye yönelik 15 Ekim'de düzenlenen operasyonda yakalanan bazı örgüt üyelerinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olduğu, bu kişilerin verdiği bilgilerden ve elde edilen örgütsel dokümanlardan yola çıkan güvenlik birimleri 43 şüpheli daha belirledi.

15 Ekim'deki operasyonla deşifre edilen kaos planına uzanan soruşturmada yeni deliller elde edildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube ile İl Jandarma Komutanlığınca bu sabah 43 örgüt üyesinin yakalanması için İstanbul, Sivas, Samsun, İzmir, Ankara, Yozgat ve Denizli'de yapılan operasyonlarda 28 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Halen 15 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği operasyonun detaylarına göre, 15 Ekim'de örgütün Türkiye yapılanmasındaki kilit isimlerin tutuklandığı soruşturmada itirafçı olan bazı şüphelilerin, örgüt bağlantılı kişilerin ismini polise verdiği ortaya çıktı. - İSTANBUL

Jandarma, Gözaltı, 15 Ekim, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa DHKP/C operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: DHKP/C operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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