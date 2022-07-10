Son dakika haber: DHKP-C operasyonunda örgüt adına haraç toplayan şüpheli İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber: DHKP-C operasyonunda örgüt adına haraç toplayan şüpheli İstanbul'da yakalandı

10.07.2022 19:32
Son dakika haber: DHKP-C operasyonunda örgüt adına haraç toplayan şüpheli İstanbul'da yakalandı

Son dakika gelişmesine göre İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt adına esnaftan silah zoruyla haraç topladığı ileri sürülen 1 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt adına esnaftan silah zoruyla haraç topladığı ileri sürülen 1 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Gazi Mahallesi çevresinde faaliyet gösteren ve örgüt adına esnaftan silah zoruyla haraç topladığı ileri sürülen C.K. adlı DHKP-C üyesinin saklandığı yer tespit edildi. Söz konusu ilçe sınırları dahilinde terör örgütü adına silah zoruyla haraç topladığı öne sürülen şüphelinin, Eyüpsultan ilçesinde yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

DHKP-C adına birçok eylem ve faaliyeti olduğu düşünülen ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan uzun süredir aranan C.K., ifadesi alınmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ne getirildi. Zanlı, sorgusu tamamlandıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: DHKP-C operasyonunda örgüt adına haraç toplayan şüpheli İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

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