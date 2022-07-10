DHKP-C adına birçok eylem ve faaliyeti olduğu düşünülen ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan uzun süredir aranan C.K., ifadesi alınmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesi 'ne getirildi. Zanlı, sorgusu tamamlandıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber: DHKP-C operasyonunda örgüt adına haraç toplayan şüpheli İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.