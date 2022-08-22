Hakkında hapis cezası bulunan örgüt üyesi Gaziantep'te yakalandı - Son Dakika
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Hakkında hapis cezası bulunan örgüt üyesi Gaziantep'te yakalandı

22.08.2022 10:08

DHKP/C silahlı terör örgütü adına örgütsel irtibat ve faaliyetlerde bulunan ve hakkında çeşitli suçlardan toplam 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilen Ö.Ö. isimli örgüt üyesi Gaziantep'te düzenlenen operasyonla yakalandı.

DHKP/C silahlı terör örgütü adına örgütsel irtibat ve faaliyetlerde bulunan ve hakkında çeşitli suçlardan toplam 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilen Ö.Ö. isimli örgüt üyesi Gaziantep'te düzenlenen operasyonla yakalandı.

DHKP/C silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında silahlı terör örgütü adına örgütsel irtibat ve faaliyetlerde bulunan ve hakkında çeşitli suçlardan toplam 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilen Ö.Ö., Gaziantep'te düzenlenen operasyonla yakalandı. Örgüt üyesi Ö.Ö., yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hakkında hapis cezası bulunan örgüt üyesi Gaziantep'te yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkında hapis cezası bulunan örgüt üyesi Gaziantep'te yakalandı - Son Dakika
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