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DHKP-C şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Denizli'de yargılandığı DHKP-C terör örgütü davasında hakkında yakalama kararı bulunan ve düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli tutuklandı.

DHKP-C şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Denizli'de yargılandığı DHKP-C terör örgütü davasında hakkında yakalama kararı bulunan ve düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, hakkında yargılandığı DHKP-C terör örgütü davasında yakalama kararı bulunan 1 şahıs gözaltına alınmıştı. Şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 08:58 Kaynak: İHA
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