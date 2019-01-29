Dhkp- C Şüphelisi, Yunanistan'a Kaçmak İsterken Yakalandı
1 saat önce
EDİRNE'de, 'DHKP- C silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan S.K. (51), Yunanistan'a kaçmak isterken tarlada jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
EDİRNE'de, 'DHKP- C silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan S.K. (51), Yunanistan
'a kaçmak isterken tarlada jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Üyüklütatar köyünde, Yunanistan'a kaçmak isteyen kişiyi tarlada yakaladı. Yapılan incelemede, şüphelinin 'DHKP-C silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan S.K. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan S.K., işlemlerinin ardından İstanbul
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerine teslim edildi. - Edirne
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:42 Kaynak: DHA
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