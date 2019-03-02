DHKP/C terör örgütüne yönelik operasyonda, Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'nde bulunan gizli bölmelerde yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

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Bakan Kurum'dan Vatandaşları Tehdit Eden CHP'li Belediye Başkanına Sert Sözler: Kimse Sana Bu Hakkı Vermiyor