Dhkp/c Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda, Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'nde Bulunan Gizli...
1 saat önce
DHKP/C terör örgütüne yönelik operasyonda, Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'nde bulunan gizli bölmelerde yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.
DHKP/C terör örgütüne yönelik operasyonda, Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'nde bulunan gizli bölmelerde yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:35 Kaynak: AA
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