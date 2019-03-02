Son Dakika Haberleri: Dhkp/c Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda, Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'nde Bulunan Gizli...

Dhkp/c Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda, Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'nde Bulunan Gizli...

1 saat önce

DHKP/C terör örgütüne yönelik operasyonda, Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'nde bulunan gizli bölmelerde yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

Dhkp/c Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda, Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'nde Bulunan Gizli..., System.String[]
DHKP/C terör örgütüne yönelik operasyonda, Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'nde bulunan gizli bölmelerde yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:35 Kaynak: AA

İdil, Okmeydanı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şanlıurfa'da Aranan Şahıslara Operasyon! Yatağın Altından Çıktılar CHP Eski Milletvekili Eren Erdem, 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

Bakan Kurum'dan Vatandaşları Tehdit Eden CHP'li Belediye Başkanına Sert Sözler: Kimse Sana Bu Hakkı Vermiyor ABD, PKK İçin Kararını Verdi: Terör Örgütü Listesinde Kalacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 14:59:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dhkp/c Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda, Okmeydanı'ndaki İdil Kültür Merkezi'nde Bulunan Gizli...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]