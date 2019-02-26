Dhkp-C Teröristlerin Yakalandığı Binada Çekilen Fotoğraflar

Haber: Çağatay KENARLI - İstanbul DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İdil Kültür Merkezi'nin Şişli'de binasına yapılan operasyonda teröristlerin saklandığı yerin fotoğrafları ortaya çıktı.

Haber: Çağatay KENARLI - İstanbul DHA



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İdil Kültür Merkezi'nin Şişli'de binasına yapılan operasyonda teröristlerin saklandığı yerin fotoğrafları ortaya çıktı. İdil Kültür Merkezi'ne sabah saatlerinde yapılan operasyonda üst katındaki gizli bir bölmede saklanan 6 kişi ile operasyon sırasında binada bulunan 2 kişi gözaltına alınmıştı. 6 teröristin saklandığı binanın üst katındaki gizli bölmenin fotoğrafları ortaya çıktı.



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