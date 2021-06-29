Edinilen bilgilere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca DHKP-C terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında firari durumda bulunan S.Ö., Doha'dan İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'ndan yurda giriş yapmak isteyen S.Ö., polis ekiplerince yakalandı. Savcılığa sevk edilen S.Ö., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu gerekçesiyle aranan S.Ö., isimli şahıs Türkiye 'ye giriş yapmak isterken İstanbul Havalimanı 'nda yakalandı.

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