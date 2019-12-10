Son Dakika Haberleri: DHKP-C üyesi sanığa 9 yıl 9 ay hapis
Son Dakika 3. Sayfa DHKP-C üyesi sanığa 9 yıl 9 ay hapis - Son Dakika

DHKP-C üyesi sanığa 9 yıl 9 ay hapis

6 saat önce

Eskişehir'de DHKP-C terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

DHKP-C üyesi sanığa 9 yıl 9 ay hapis, System.String[]

Eskişehir'de DHKP-C terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi.


Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz yargılanan Furkan S. ve avukatı hazır bulundu. Karar duruşmasında son sözleri sorulan sanık beraatini talep etti. Mahkeme heyeti sanığa, DHKP-C terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay, 2016 yılında Eskişehir'de terör örgütü lehine bir propaganda yaptığı gerekçesiyle ise 2 yıl 3 ay hapis cezası verdi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:18 Kaynak: İHA
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