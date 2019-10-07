DHL "Auto Mobility" etkinliği bu sene Türkiye'de gerçekleştirildi

Alman lojistik devi DHL Supply Chain'in otomotiv müşterilerine özel olarak gerçekleştirdiği ve otomotiv sektöründeki yenilikçi tedarik zinciri çözümlerinin sunulduğu en büyük etkinlik olma özelliğine sahip "Auto Mobility", bu sene 2 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirildi. 150'yi aşkın sayıda katılımcının yer aldığı etkinlikte otomotiv endüstrisinin gelecekteki büyümesini güçlendirecek lojistik çözümleri sunuldu.



Bu sene 2 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilen Auto Mobility etkinliği, Alman lojistik devi DHL Supply Chain'in otomotiv müşterilerine özel olarak gerçekleştirdiği ve otomotiv sektöründeki yenilikçi tedarik zinciri çözümlerinin sunulduğu en büyük etkinlik olma özelliğine sahip. Yerel endüstri liderlerinin yanı sıra global lojistik uzmanlarının da katılım sağladığı etkinlikte, Türkiye'de geliştirilen inovatif lojistik çözümleri büyük ilgi gördü. Etkinlikte otomotiv sektöründeki lojistik süreçlerde güncel ve gelecekte öngörülen teknolojiler kullanılarak inovatif yaklaşımlarla neler geliştirilebileceği anlatıldı. Etkinlikte alanında uzman isimler, küresel otomotiv sektörü dinamiklerini, bunların tedarik zincirine etkileri ve Türkiye'nin küresel otomotiv endüstrisine entegrasyonunun yanı sıra otomotiv alanındaki e-ticaret ve diğer gelişen yeni iş modelleri ve inovasyon çalışmaları sonucunda tedarik zincirinde kullanılan ürünler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.



Etkinlikte otomotiv sektörünün lojistik alanındaki inovatif çözümlere ek olarak sektörde en sık karşılaşılan gümrük problemleri üzerine çözümler de anlatıldı. Etkinliğine katılan otomotiv sektörü yetkilileri operasyonlarında kullanmak için sunulan tedarik zinciri çözümlerini tanıma fırsatı elde etti.



DHL Auto-Mobility, Otomotiv sektörü için en kapsamlı tedarik zinciri çözümleri etkinliği olma özelliğini sürdürmeye devam ediyor.

DHL Supply Chain, DHL Express, DHL Freight ve DHL Global Forwarding Türkiye Şirketleri ile birlikte DPDHL Küresel CSI (Customer Solution and Integration) ekibinin ev sahipliği yaptığı etkinlikte DHL Supply Chain Türkiye İnovasyon ve AR-GE ekibi tarafından otomotiv müşterilerine özel olarak geliştirilen inovasyon ürünleri ve çözümleri anlatıldı. DHL Supply Chain Türkiye Genel Müdürü Orkun Saruhanoğlu etkinlikle ilgili hedeflerinin mevcut durumda Almanya, Singapur ve Amerika'da bulunan inovasyon merkezlerinden birinin de Orta Doğu Afrika Bölgesi için Türkiye'ye açılmasını sağlamak ve marka gücünü sürdürmek olduğunu vurguladı. Etkinlikte konuşmacı olarak yer alan Akademisyen, Ekonomist & Yazar Prof. Dr. Emre Alkin ise 2030 trendlerine göre araçların elektrikli, otonom, paylaşımlı, birbiri ile bağlı ve sürekli güncellenebilir teknolojiler olacağını belirtti.



DHL İnovasyon Başkan Yardımcısı (Vice President Innovation and Trend Research) Markus Kückelhaus şu sözleri söyledi: "Endüstri 4.0 kapsamında yapılan çalışmalar, yapay zeka ve nesnelerin interneti ile güçlendirilerek tedarik zinciri sektörünü farklı boyutlara taşıyacak. Lojistik şirketlerinin sadece yüzde 25'inin dijital stratejisi yok ve tedarik zincirinde dijitalleşme şirket geliri açısından en büyük katkıyı sağlayan faktör olacak."