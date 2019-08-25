Son Dakika Haberleri: DHL Express'ten İstanbul Havalimanı'nda 135 milyon euroluk yatırım
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DHL Express'ten İstanbul Havalimanı'nda 135 milyon euroluk yatırım

56 dakika önce

DHL Express Türkiye CEO'su Claus Lassen, "İstanbul Havalimanı'nda 135 milyon euroluk yatırım yaptık ve 42 bin metrekarelik bir alana sahibiz" dedi.

DHL Express'ten İstanbul Havalimanı'nda 135 milyon euroluk yatırım, System.String[]

DHL Express Türkiye CEO'su Claus Lassen, "İstanbul Havalimanı'nda 135 milyon euroluk yatırım yaptık ve 42 bin metrekarelik bir alana sahibiz" dedi.

İstanbul, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:40 
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