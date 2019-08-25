DHL Express'ten İstanbul Havalimanı'nda 135 milyon euroluk yatırım
56 dakika önce
DHL Express Türkiye CEO'su Claus Lassen, "İstanbul Havalimanı'nda 135 milyon euroluk yatırım yaptık ve 42 bin metrekarelik bir alana sahibiz" dedi.
DHL Express Türkiye CEO'su Claus Lassen, "İstanbul Havalimanı'nda 135 milyon euroluk yatırım yaptık ve 42 bin metrekarelik bir alana sahibiz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:40
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