Dhl Gcı - Küreselleşme Tüm Zamanların En Yüksek Düzeyinde

– DHL'in yayınladığı, küreselleşmenin detaylı bir analizini içeren ve uluslararası ticaret, sermaye, bilgi ve insan hareketleri ile ölçülen dördüncü DHL Küresel Bağlantılılık Endeksi'ne (GCI) göre uluslararası ticaret, sermaye, bilgi ve insan akışları 2007'den beri ilk kez ciddi oranda...

– DHL'in yayınladığı, küreselleşmenin detaylı bir analizini içeren ve uluslararası ticaret, sermaye, bilgi ve insan hareketleri ile ölçülen dördüncü DHL Küresel Bağlantılılık Endeksi'ne (GCI) göre uluslararası ticaret, sermaye, bilgi ve insan akışları 2007'den beri ilk kez ciddi oranda yoğunluk kazandı ve tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştı.



Türkiye'nin GCI skoru iki yıl öncesine göre 2.0 puan düşerken, sıralamada altı basamak geriledi. Daha hızlı ekonomik büyüme ile ilişkili olduğu düşünülen uluslararası bağlantıların derinliği sıralamasındaki skoru ise 1.0 puan arttı.



Rapor, İngiltere'nin Brexit Referandumu ve ABD'deki 2016 başkanlık seçimlerinden bu yana 169 ülke ve bölge genelinde küreselleşme sürecinde yaşanan gelişmeleri değerlendiren ilk kapsamlı araştırma olma niteliği taşıyor.



ABD gümrük tarifelerindeki artış gibi temel politika değişikliklerinin henüz uygulamaya koyulmadığı bu dönemde güçlü ekonomik büyüme uluslararası dolaşımı teşvik etmiş görünüyor.



Türkiye en bağlantılı 65'inci ülke



Ülkeler sıralamasında 2015 endeksinde 59'uncu sırada yer alan Türkiye, 2017 yılında 169 ülke arasında 65'inci sıraya yerleşti. Türkiye'nin, küresel bağlantılılığın mutlak verilere göre değerlendirildiği GCI skoru ise 2.0 puan geriledi.



Küresel ilişkilerin ne kadar geniş bir alana yayıldığını gösteren uluslararası bağlantıların genişliği sıralamasında çok daha başarılı bir performans gösteren Türkiye, 32'inci sırada yer aldı. Bu skorun alt kırılımlarına bakıldığında ticaret genişliğinde 169 ülke arasında 16'ncı olması dikkat çekti. Bu başarıda Avrupa ve Asya kıtaları arasındaki jeopolitik konumunun yanı sıra Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleriyle bağlantıları olumlu rol oynadı.



Türkiye, uluslararası bağlantıların derinliği açısından ise 169 ülke arasında 129'uncu sırayı aldı ancak derinlik skoru bir önceki araştırma dönemine göre 1.0 puan arttı.



En bağlantılı ülke Hollanda, en bağlantılı bölge Avrupa



2017 yılı küresel bağlantılılık sıralamasında Hollanda, Singapur, İsviçre, Belçika ve Birleşik Arap Emirlikleri ilk beş sırayı aldı. En bağlantılı ilk 10 ülkeden sekizinin Avrupa'da olması, kıtayı özellikle ticaret ve insan hareketleri açısından dünyanın en bağlantılı bölgesi yapıyor. Bölgeler sıralamasında ikinci Kuzey Amerika olurken, üçüncü sırada Ortadoğu ve Kuzey Afrika yer aldı.



"Küreselleşme büyüme ve refah açısından belirleyici faktör"



DHL Express CEO'su John Pearson, rapora ilişkin değerlendirmesinde, "Dünya küreselleşmeye devam ederken bile hala açığa çıkarılmamış büyük bir potansiyel var. GCI raporu, gördüğümüz hareket ve alışverişlerin çoğunun hala uluslararası düzeyde değil ülkelerin içinde gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Ancak biz küreselleşmenin büyüme ve refah açısından belirleyici bir faktör olduğunu biliyoruz. Giderek artan uluslararası iş birlikleri istikrara katkıda bulunmayı sürdürüyor. Dolayısıyla küreselleşmeye kucak açan ülkeler ve şirketler ciddi avantajlar elde ediyor" dedi.



Küresel ekonomik çıktının yüzde 20'si ihraç ediliyor



GCI raporu, tüm dünyada elde edilen ekonomik çıktının yalnızca yaklaşık yüzde 20'sinin ihraç edildiğini, telefon görüşmelerinin (internet üzerinden yapılan çağrılar da dahil olmak üzere) dakika bazında yaklaşık yüzde yedisinin uluslararası olduğunu ve insanların sadece yüzde üçünün doğduğu ülke dışında yaşadığını ortaya koyuyor. Rapor aynı zamanda mesafenin artık geçerli olmadığı yönündeki inancı da çürütüyor. Ülkelerin büyük çoğunluğu, daha çok komşu ülkeleriyle bağlantı içinde görüldü.



Gelişmiş ülkeler daha entegre



Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin küreselleşme seviyeleri arasındaki derin farklar da raporla açığa çıkıyor. Gelişmekte olan ekonomiler, neredeyse gelişmiş ekonomiler kadar yoğun ticaret yapıyor olsa da gelişmiş ekonomilerin uluslararası sermaye akışlarına üç kat, insan hareketliliğine beş kat, bilgi akışına yaklaşık dokuz kat daha fazla entegre olduğu görüldü. Ayrıca gelişmekte olan büyük ekonomilerin liderleri her ne kadar dünya sahnesinde küreselleşmenin destekçileri olsalar da GCI raporu bu ekonomilerin küresel bağlantılılık açısından ilerlemesinde duraklama olduğunu ortaya koydu.



Güney Asya ülkeleri beklentileri aşıyor



Uluslararası hareketlerin beklentileri aştığı ilk beş ülke arasında Kamboçya, Malezya, Mozambik, Singapur ve Vietnam yer alıyor. Bu ülkelerin dördünün Güneydoğu Asya'da yer alması dikkat çekiyor. Güneydoğu Asya ülkeleri, daha geniş Asyalı tedarik zinciri ağları ile bağlantılarından ve ekonomik entegrasyonu teşvik eden ASEAN politika girişimlerinden yararlanıyor. (Fotoğraflı) - İstanbul

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