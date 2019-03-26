“DHL Global Forwarding Türkiye, iş ortaklarına yenilikçi çözümler sunuyor”

Dünya genelinde 220 ülkede, 360 bin çalışanla önemli lojistik sağlayıcılardan biri olduklarını söyleyen DHL Global Forwarding Türkiye Hava Kargo Ürün Müdürü Serter Yılmaz, "Hava, deniz nakliye organizasyonu dışında depolama, dağıtım ve endüstriyel projelerle çözüm üretiyoruz" dedi.

Dünya genelinde 220 ülkede, 360 bin çalışanla önemli lojistik sağlayıcılardan biri olduklarını söyleyen DHL Global Forwarding Türkiye Hava Kargo Ürün Müdürü Serter Yılmaz, "Hava, deniz nakliye organizasyonu dışında depolama, dağıtım ve endüstriyel projelerle çözüm üretiyoruz" dedi.

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