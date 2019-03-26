Son Dakika Haberleri: “DHL Global Forwarding Türkiye, iş ortaklarına yenilikçi çözümler sunuyor”

“DHL Global Forwarding Türkiye, iş ortaklarına yenilikçi çözümler sunuyor”

2 saat önce

Dünya genelinde 220 ülkede, 360 bin çalışanla önemli lojistik sağlayıcılardan biri olduklarını söyleyen DHL Global Forwarding Türkiye Hava Kargo Ürün Müdürü Serter Yılmaz, "Hava, deniz nakliye organizasyonu dışında depolama, dağıtım ve endüstriyel projelerle çözüm üretiyoruz" dedi.

“DHL Global Forwarding Türkiye, iş ortaklarına yenilikçi çözümler sunuyor”, System.String[]
Dünya genelinde 220 ülkede, 360 bin çalışanla önemli lojistik sağlayıcılardan biri olduklarını söyleyen DHL Global Forwarding Türkiye Hava Kargo Ürün Müdürü Serter Yılmaz, "Hava, deniz nakliye organizasyonu dışında depolama, dağıtım ve endüstriyel projelerle çözüm üretiyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:37 

Türkiye, Ekonomi
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