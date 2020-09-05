DHMİ Ağustos ayı yolcu rakamlarını açıkladı - Son Dakika

DHMİ Ağustos ayı yolcu rakamlarını açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

DHMİ Ağustos ayı yolcu rakamlarını açıkladı, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Ağustos ayında hava yolunu 9 milyon 600 bin yolcu kullandı.

Covid-19 salgını nedeniyle havacılık sektöründe tüm dünyada yaşanan durgunluk, Türkiye'de yerini hareketliliğe bıraktı. Covid-19 Free Airport projesi kapsamında fiziksel şartlarının sosyal mesafeye göre düzenlendiği, dezenfeksiyon işlemlerinin kesintisiz devam ettiği havalimanlarında 2020 yılı Ağustos ayında;

Havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı; iç hatlarda 69 bin 389, dış hatlarda 32 bin 41 olmak üzere hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 115 bin 913 oldu.

Bu ayda, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 5 milyon 758 bin 283, dış hat yolcu trafiği 3 milyon 810 bin 11 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 9 milyon 573 bin 876 olarak gerçekleşti.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; ağustos ayında iç hatlarda 65 bin 274 ton, dış hatlarda 174 bin 972 ton olmak üzere toplam 240 bin 246 tona ulaştı.

İstanbul Havalimanı'ndan ağustos ayında 15 bin 223 uçak, 1 milyon 928 bin 769 yolcu hizmet aldı. İstanbul Havalimanı'nda ağustos ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 6 bin 513, dış hatlarda 8 bin 710 olmak üzere toplamda 15 bin 223 oldu.

Yolcu trafiği ise iç hatlarda 844 bin 751, dış hatlarda 1 milyon 84 bin 18 olmak üzere toplamda 1 milyon 928 bin 769 olarak gerçekleşti.

İlk sekiz aylık (ocak-ağustos) gerçekleşmelere göre ise havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 356 bin 162, dış hatlarda 176 bin 323 oldu. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam 672 bin 408 uçağa hizmet verildi. Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 32 milyon 268 bin 780, dış hat yolcu trafiğinin 19 milyon 979 bin 228 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 52 milyon 290 bin 529 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; iç hatlarda 301 bin 927 ton, dış hatlarda 1 milyon 172 bin 786 ton olmak üzere toplamda 1 milyon 474 bin 713 tona ulaştı.

İstanbul Havalimanında ilk sekiz aylık sürede ise 125 bin 18 uçak ve 16 milyon 236 bin 730 yolcu trafiği gerçekleşti. Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanında 2020 yılının ilk sekiz aylık döneminde 23 bin 325 uçak trafiği oldu. Böylece bu iki havalimanında aynı dönemde toplam 148 bin 343 uçak trafiği gerçekleşti.

İlk sekiz aylık (ocak-ağustos) gerçekleşmelere göre; turizm merkezlerindeki havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı 10 milyonu aştı. Bu havalimanlarında iç hatlarda 6 milyon 239 bin 144, dış hatlarda 4 milyon 98 bin 649 olmak üzere toplamda 10 milyon 337 bin 793 yolcuya hizmet verildi. Söz konusu dönemde iç hatlarda 60 bin 152, dış hatlarda 33 bin 108 olmak üzere toplamda 93 bin 260 uçak trafiği gerçekleşti.

TURİZM MERKEZLERİNDEKİ HAVALİMANLARININ 2020 YILI İLK 8 AYLIK DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN UÇAK VE YOLCU TRAFİĞİ ŞÖYLE:

"İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda iç hatlarda 22 bin 982, dış hatlarda 6 bin 661 olmak üzere toplamda 29 bin 643 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 2 milyon 961 bin 589, dış hatlarda 711 bin 177 olmak üzere toplamda 3 milyon 672 bin 766 yolcuya hizmet verildi."

(Tuncer Cengiz/İHA)

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 12:32 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DHMİ Ağustos ayı yolcu rakamlarını açıkladı - Son Dakika

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