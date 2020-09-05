DHMİ: Ağustos ayında 9,5 milyon yolcuya hizmet verildi - Son Dakika

DHMİ: Ağustos ayında 9,5 milyon yolcuya hizmet verildi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Ağustos ayında Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat ve dış hat yolcu trafiğinin, direkt transit yolcularla birlikte toplam 9 milyon 573 bin 876 kişi olduğunu açıkladı.

DHMİ: Ağustos ayında 9,5 milyon yolcuya hizmet verildi, System.String[]
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Ağustos ayında Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat ve dış hat yolcu trafiğinin, direkt transit yolcularla birlikte toplam 9 milyon 573 bin 876 kişi olduğunu açıkladı.

DHMİ Genel Müdürlüğü, 2020 yılının Ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre,

Türkiye genelinde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı, iç hatlarda 69 bin 389, dış hatlarda ise 32 bin 41 oldu. Hizmet verilen toplam uçak trafiği, üst geçişler ile birlikte 115 bin 913 olarak gerçekleşti. Ağustosta, Türkiye genelinde havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 5 milyon 758 bin 283, dış hat yolcu trafiği de 3 milyon 810 bin 11 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 9 milyon 573 bin 876'a ulaştı.  Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise ağustosta iç hatlarda 65 bin 274 ton, dış hatlarda da 174 bin 972 ton olmak üzere toplam 240 bin 246 ton şeklinde gerçekleşti.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN YAKLAŞIK 2 MİLYON YOLCU HİZMET ALDIİstanbul Havalimanı'nda Ağustos ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 6 bin 513, dış hatlarda da 8 bin 710 olmak üzere toplam 15 bin 223 oldu. Aynı dönemde iç hatlarda 844 bin 751, dış hatlarda 1 milyon 84 bin 18 olmak üzere toplamda 1 milyon 928 bin 769 yolcu hizmet aldı.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİHavalimanlarında 2020'nin Ocak-Ağustos dönemini kapsayan ilk sekiz aylık döneminde yolcu ve uçuş sayıları da belli oldu. Buna göre havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 356 bin 162, dış hatlarda 176 bin 323 oldu. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam 672 bin 408 uçağa hizmet verildi. Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 32 milyon 268 bin 780, dış hat yolcu trafiğinin 19 milyon 979 bin 228 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 52 milyon 290 bin 529 olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde havalimanları yük trafiği de iç hatlarda 301 bin 927 ton, dış hatlarda 1 milyon 172 bin 786 ton olmak üzere toplamda 1 milyon 474 bin 713 tona ulaştı.İstanbul Havalimanı'nda ilk sekiz aylık sürede ise 125 bin 018 uçak ve 16 milyon 236 bin 730 yolcu trafiği gerçekleşti. Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği Atatürk Havalimanı'nda ise 2020 yılının ilk sekiz aylık döneminde 23 bin 325 uçak trafiği oldu. Böylece bu iki havalimanında aynı dönemde toplam 148.343 uçak, iniş-kalkış yaptı.

TURİZM MERKEZLERİNDEKİ HAVALİMANLARINDA SON DURUMTurizm merkezlerindeki havalimanlarında Ağustos ayı gerçekleşmeleri şu şekilde: İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda iç hatlarda 22 bin 982, dış hatlarda 6 bin 661 olmak üzere toplamda 29 bin 643 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 2 milyon 961 bin 589, dış hatlarda 711 bin 177 olmak üzere toplamda 3 milyon 672 bin 766 yolcuya hizmet verildi.Antalya Havalimanı'nda iç hatlarda 18 bin 813, dış hatlarda 19 bin 957 olmak üzere toplamda 38 bin 770 uçak iniş-kalkış yaptı. İç hatlarda 2 milyon 031 bin 943, dış hatlarda 2 milyon 846 bin 738 olmak üzere toplamda 4 milyon 878 bin 681 yolcuya hizmet verildi.-Dalaman Havalimanı'nda iç hatlarda 9 bin 569, dış hatlarda 3 bin 093 olmak üzere toplamda 12 bin 662 uçak trafiği gerçekleşti.İç hatlarda 472 bin 141, dış hatlarda 333 bin 220 olmak üzere toplamda 805 bin 361 yolcuya hizmet verildi.-Milas-Bodrum Havalimanı'nda iç hatlarda 7 bin 494, dış hatlarda 3 bin 205 olmak üzere toplamda 10 bin 699 uçak, iniş-kalkış yaptı.  İç hatlarda 636 bin 524, dış hatlarda 187 bin 430 olmak üzere, toplamda 823 bin 954 yolcuya hizmet verildi.-Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda iç hatlarda 1.294, dış hatlarda 192 olmak üzere toplamda 1.486 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 136 bin 947, dış hatlarda 20 bin 084 olmak üzere toplamda 157 bin 031 yolcu hizmet aldı.


- İstanbul

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 11:25 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHMİ: Ağustos ayında 9,5 milyon yolcuya hizmet verildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Eski koca dehşeti! Takip ettiği kadını marketin ortasında 12 kez bıçakladı 12 yaşındaki kız çocuğunu istismardan tutuklanan sahte şeyh için 42 yıl hapis cezası istendi Müezzin, kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldürdü Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına maaş ve ek ödeme müjdesi Erdoğan'dan Merkel'e zor soru: Fransa'nın amacı ne, o uçak gemisi neden buraya geliyor? Dağların kızı Sıla Kara virüsü ciddiye almayanları uyardı: Gençliğinize güvenmeyin, nefesimizi kesti Pompalı tüfekle öldürdüğü eşi, "Kimse sana artık bakamayacak" diyerek Fikriye'nin yüzünü yakmaya kalkmış Samsun'un Terme ilçesi Türkiye'de minibüs piyasasına yön veriyor Vaka sayılarının hızla arttığı kentte üretilen maskelerin yüzde 99'u standartların altında Av sezonunun açılmasıyla balıkçıların gözdesi olan palamudun tanesi 10 liradan satılıyor Kızı annesinin boğazını kesmişti! Şimdi de babası evinin balkonundan dehşet saçtı Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya sorusuna kızdı: Bunların parçası değiliz Mardinli çoban 100 liralık taksiti ödeyemediği için eşeği elinden alınacak Gülşen'den şarkısını beğenmeyen Sinan Akçıl'a cevap: Güzel şeyler konuşalım Kırmızı Oda dizisindeki ilahi sahnesi izleyicilerden tam not aldı
19 yaşındaki genç, arkadaşlarına yardım etmek isterken canından oldu 19 yaşındaki genç, arkadaşlarına yardım etmek isterken canından oldu         
06:40
Armand Traore, Rizespor kariyerini dikkat çeken ifadelerle anlattı: Kaldığım evden beni attırdılar Armand Traore, Rizespor kariyerini dikkat çeken ifadelerle anlattı: Kaldığım evden beni attırdılar         
23:31
Merve Boluğur ve Burak Dayı aşkı sona erdi Merve Boluğur ve Burak Dayı aşkı sona erdi         
23:10
Beşiktaş, yeni transferlerin gol attığı karşılaşmada Fraport TAV Antalyaspor'a karşı 3-0 kazandı Beşiktaş, yeni transferlerin gol attığı karşılaşmada Fraport TAV Antalyaspor'a karşı 3-0 kazandı         
23:04
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den orta saha transferi açıklaması: Taraftarı mutlu edeceğiz Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den orta saha transferi açıklaması: Taraftarı mutlu edeceğiz         
22:44
A Milli Takım'da Mert Hakan Yandaş aday kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'da Mert Hakan Yandaş aday kadrodan çıkarıldı         
22:21
Cezaevine gönderilen babanın kızıyla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı Cezaevine gönderilen babanın kızıyla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı         
22:03
Hollanda U21, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun da forma giydiği maçta Belarus U21'i 7-0 mağlup etti Hollanda U21, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun da forma giydiği maçta Belarus U21'i 7-0 mağlup etti         
22:00
Sakarya Valiliği'nden tarım işçilerine saldırı iddiası ile ilgili açıklama geldi Sakarya Valiliği'nden tarım işçilerine saldırı iddiası ile ilgili açıklama geldi         
21:45
Futbolcunun koronavirüs testinin pozitif olduğu devre arasında öğrenilince maç iptal edildi Futbolcunun koronavirüs testinin pozitif olduğu devre arasında öğrenilince maç iptal edildi         
21:26
Bakan Akar, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Fransa'ya sert çıktı: Her aklına geleni yapabileceğini zannediyor Bakan Akar, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Fransa'ya sert çıktı: Her aklına geleni yapabileceğini zannediyor         
20:50
Akraba iki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 2 ölü, 4 yaralı Akraba iki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 2 ölü, 4 yaralı         
20:23
5 kuruşsuz 4 ülke, 95 şehir gezen genç kızın hedefinde dünya turu var 5 kuruşsuz 4 ülke, 95 şehir gezen genç kızın hedefinde dünya turu var         
18:39
Gıda mühendisinin anlık dalgınlığı hayatına mal oldu! Boşluğa düştüğü anlar kamerada Gıda mühendisinin anlık dalgınlığı hayatına mal oldu! Boşluğa düştüğü anlar kamerada         
17:08
Otel odasında cansız bedeni bulunan hakim, kazara kendini vurmuş Otel odasında cansız bedeni bulunan hakim, kazara kendini vurmuş         
17:01
13 yaşındaki kız çocuğu, eski sevgilisi tarafından cadde ortasında bıçaklandı 13 yaşındaki kız çocuğu, eski sevgilisi tarafından cadde ortasında bıçaklandı         
16:50
Eylül bebeğin vücuduna çamaşır suyu enjekte eden cani anne, suçunu mektupta itiraf etti Eylül bebeğin vücuduna çamaşır suyu enjekte eden cani anne, suçunu mektupta itiraf etti         
16:50
Ötanazi talebi reddedilen hasta, kendi fişini çekip sosyal medyadan yayınlayacak Ötanazi talebi reddedilen hasta, kendi fişini çekip sosyal medyadan yayınlayacak         
16:15
Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağ şaşırttı Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağ şaşırttı         
15:53
Wanda Nara bikinili fotoğraflarını oğluna çektirdi, sosyal medyada yine gündem oldu Wanda Nara bikinili fotoğraflarını oğluna çektirdi, sosyal medyada yine gündem oldu         
15:08
Sözde tarikat liderinin istismarda bulunduğu kız çocuğunun ifadesi dehşete düşürdü: Annemin yanında öpüyordu Sözde tarikat liderinin istismarda bulunduğu kız çocuğunun ifadesi dehşete düşürdü: Annemin yanında öpüyordu         
15:07
87 yaşındaki kadına tecavüzden aranan şahsın cansız bedeni yayla evinde bulundu 87 yaşındaki kadına tecavüzden aranan şahsın cansız bedeni yayla evinde bulundu         
14:15
Atık su kanalı kazısında insan kemiği ve eski askeri mühimmat bulundu Atık su kanalı kazısında insan kemiği ve eski askeri mühimmat bulundu         
14:07
Böbrek taşı düşüren Ebru Polat, Böbrek taşı düşüren Ebru Polat, "Bir şeyin yok" diyerek kendisini eve gönderen jinekoloğa sert çıktı         
14:03
Göztepe, Emre Çolak'a yıllık 600 bin euro teklif etti Göztepe, Emre Çolak'a yıllık 600 bin euro teklif etti         
13:45
3 kentte eş zamanlı büyük operasyon! Fuhşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı 3 kentte eş zamanlı büyük operasyon! Fuhşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı         
12:31
Park halindeki otomobile pompalıyla ateş açıldı, 19 yaşındaki Rabia öldü Park halindeki otomobile pompalıyla ateş açıldı, 19 yaşındaki Rabia öldü         
12:30
Gönül verdiği işi İran'da yapamayan fenomen, Türkiye'ye yerleşip büyük paralar kazanmaya başladı Gönül verdiği işi İran'da yapamayan fenomen, Türkiye'ye yerleşip büyük paralar kazanmaya başladı         
12:02
Vicdansızlar, köpeği kimyasal boyayla kaplana dönüştürdü Vicdansızlar, köpeği kimyasal boyayla kaplana dönüştürdü         
12:01
Gambiyalı amatör futbolcu Yahya Jarju, takımından ayrılıp bici bici satarak geçimini sağlıyor Gambiyalı amatör futbolcu Yahya Jarju, takımından ayrılıp bici bici satarak geçimini sağlıyor         
11:37
Bartın'da muhtarın tesadüfen keşfettiği şelale, ziyaretçi akınına uğruyor Bartın'da muhtarın tesadüfen keşfettiği şelale, ziyaretçi akınına uğruyor         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2020 11:29:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DHMİ: Ağustos ayında 9,5 milyon yolcuya hizmet verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei