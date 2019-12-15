DHMİ Bölge Koordinasyon Toplantısı'nı Diyarbakır'da yaptı - Son Dakika

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Bölge Koordinasyon Toplantısı'nı Diyarbakır'da gerçekleştirdi.

DHMİ faaliyetlerinin etkin, verimli, sürdürülebilir olması, uygulamalarda koordinasyon sağlanabilmesi amacıyla planladığı DHMİ Bölge Koordinasyon Toplantısı'nın ilkini Diyarbakır Havalimanı Müdürlüğü'nde yaptı.

DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Keskin başkanlığında yapılan Adıyaman, Batman, Bingöl, Elazığ, Hakkari, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Diyarbakır havalimanları müdürlerinin de katıldığı toplantıda havalimanlarındaki çalışmalar ele alındı, uygulamaya geçirilecek yeni projeler incelendi.