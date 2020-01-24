DHMİ'den Corona Virüs açıklaması - Son Dakika

DHMİ'den Corona Virüs açıklaması
6 saat önce
DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Türkiye genelinde uluslararası trafiğe açık havalimanlarında korona virüsüyle ilgili herhangi bir vak'aya rastlanmadığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:15 Kaynak: İHA
DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Türkiye genelinde uluslararası trafiğe açık havalimanlarında korona virüsüyle ilgili herhangi bir vak'aya rastlanmadığını duyurdu.
Keskin yaptığı açıklamada, "Corona Virüsü ile ilgili uluslararası hava trafiğine açık tüm havalimanlarımızda Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünce tüm tedbirler alınmış, an itibariyle havalimanlarımızda şüpheli bir vak'a ile karşılaşılmamıştır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
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