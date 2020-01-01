DHMİ'den Gaziantep Havalimanı'na iniş kolaylığı için yeni sistem - Son Dakika

Devlet Hava Meydanları İşletmesinin (DHMİ), Gaziantep Havalimanı'ndaki mevcut Aletli İniş Sistemi'ni (ILS) CAT II'ye yükselteceği bildirildi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, DHMİ'nin hazırladığı raporda, Gaziantep Havalimanı yaklaşma kategorisinin CAT II'ye yükseltileceği bilgisi yer aldı.
Raporda, havalimanında yapılan teknik inceleme neticesinde hizmet veren mevcut ILS'nin CAT II standartlarına haiz olduğu aktarıldı.
Yeni sistemle, uçakların görüşün düştüğü meteorolojik durumlarda havalimanına emniyetle yaklaşmasına imkan sağlayacağı kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehir olarak 2020 yılının ilk müjdesini Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nden aldıklarını belirtti.
Zaman zaman kış şartlarında sisli havalarda yolcu uçaklarının Gaziantep Havalimanı'na inmesinde güçlüklerin yaşandığını hatırlatan Şahin, yaklaşma kategorisinin CAT II'ye yükseltilmesi amacıyla girişimlerde bulunduklarını ve duyarlı davranan DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin'e Gaziantep adına teşekkür etti.