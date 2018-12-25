Son Dakika Haberleri: Dhmi'den "Sefer İptallerine" Karşı Uyarı

Dhmi'den "Sefer İptallerine" Karşı Uyarı

22 dakika önce

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, "Yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle zaman zaman sefer iptalleri meydana geldiğinden, yolcularımızın havalimanına gitmeden önce bilet aldıkları hava yolu şirketini aramalarında yarar bulunmaktadır.

Dhmi'den
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, "Yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle zaman zaman sefer iptalleri meydana geldiğinden, yolcularımızın havalimanına gitmeden önce bilet aldıkları hava yolu şirketini aramalarında yarar bulunmaktadır." açıklamasını yaptı.

Ocak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kötü hava koşullarının etkili olduğu havalimanlarında kar mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

DHMİ Genel Müdürü Ocak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle zaman zaman sefer iptalleri meydana geldiğinden yolcularımızın havalimanına gitmeden önce bilet aldıkları hava yolu şirketini aramalarında yarar bulunmaktadır. Tüm yolcularımıza iyi yolculuklar diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:56 Kaynak: AA

Twitter, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Ekonomi
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