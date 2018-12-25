Son Dakika Haberleri: DHMİ'den 'sefer iptallerine' karşı uyarı

DHMİ'den 'sefer iptallerine' karşı uyarı

14 dakika önce

DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, "Yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle zaman zaman sefer iptalleri meydana geldiğinden, yolcularımızın havalimanına gitmeden önce bilet aldıkları hava yolu şirketini aramalarında yarar bulunmaktadır.

DHMİ'den 'sefer iptallerine' karşı uyarı, System.String[]
DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, "Yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle zaman zaman sefer iptalleri meydana geldiğinden, yolcularımızın havalimanına gitmeden önce bilet aldıkları hava yolu şirketini aramalarında yarar bulunmaktadır." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:03 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji Günler Önce Uyarmıştı! İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı AK Parti Seçim Çalışmaları İçin 1 Ocak'ta Sahaya İnecek

Son 10 Sezonda İlk Yarıyı 17. Sırada Tamamlayan Sadece Bir Takım Küme Düşmedi Son Dakika! Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle 11 İlde Eğitime Ara Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 23:17:16. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHMİ'den 'sefer iptallerine' karşı uyarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]