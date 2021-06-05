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DHMİ "Eğitim Yönetim Sistemi"ni hizmete sundu - Son Dakika

DHMİ "Eğitim Yönetim Sistemi"ni hizmete sundu

05.06.2021 12:27
DHMİ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Havacılık Akademisinde, eğitim faaliyetlerine dijital destek sağlayacak olan "Eğitim Yönetim Sistemi Yazılımı Projesi" kullanıma sunuldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Havacılık Akademisinde, eğitim faaliyetlerine dijital destek sağlayacak olan "Eğitim Yönetim Sistemi Yazılımı Projesi" kullanıma sunuldu.

DHMİ Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, köklü kurumsal eğitim geleneğinden aldığı güçle geleceğe yürüyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı DHMİ Havacılık Akademisi, yeni vizyonunun gerektirdiği uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor.

Bu anlamda, akademide sürdürülen eğitim faaliyetlerine dijital destek sağlayacak "Eğitim Yönetim Sistemi Yazılımı Projesi" hayata geçirildi.

Havacılık Eğitimi Dairesi Başkanlığı uzman personelinin yoğun çalışmaları sonucunda hazırlanan sistem sayesinde, daha önce satın alma veya kiralama yöntemi ile verilen hizmetler için herhangi bir harcama gerekmeyecek.

Sıfır maliyetle kullanıma alınan projenin sistem entegrasyonu ve güvenlik testleri Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığınca tamamlanarak "https://uzaktanegitim.dhmi.gov.tr/Account/Login" adresi üzerinden kullanıma açıldı.

Çevrim içi eğitim veriliyor

DHMİ Eğitim Yönetim Sistemi üzerinden çevrim içi ve video eğitimler düzenlenebiliyor.

Bunun yanında personelin daha önce katılmış olduğu eğitimlerle yaklaşan eğitimlerinin takibi ve planlaması yapılabiliyor. Ayrıca eğitimlere ait ayrıntılı raporlar hazırlanabiliyor ve katılımcıların yoklama durumları takip edilebiliyor.

Modüler bir sistem üzerine kurgulanan yazılım, istenildiği zaman kuruluşun farklı ihtiyaçlarını da karşılayabilecek kabiliyetlere sahip.

Bunun yanı sıra sistemde "görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları"na ait sonuç açıklama modülü üzerinden personelin katıldığı sınavlara ait sonuçlar "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hükümlerine uygun olacak şekilde açıklanıyor.

Sisteme, kuruluşun iç ağından, dış ağlardan ve mobil telefonlardan VPN gibi ek bir uygulamaya gerek olmaksızın tek bir bağlantı adresi ile erişim sağlanabiliyor.

DHMİ Eğitim Yönetim Sistemi üzerinden bugüne kadar toplam 1776 personelin katılımı ile çevrim içi ve video eğitimler başarıyla gerçekleştirildi, 73 personelin eğitimi ise devam ediyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Havacılık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi DHMİ 'Eğitim Yönetim Sistemi'ni hizmete sundu - Son Dakika Ekonomi


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