DHMİ: "Elazığ ve Malatya Havalimanları'na toplu ulaşım araçları ücretsiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel DHMİ: 'Elazığ ve Malatya Havalimanları'na toplu ulaşım araçları ücretsiz' - Son Dakika

DHMİ: "Elazığ ve Malatya Havalimanları'na toplu ulaşım araçları ücretsiz"

35 dakika önce

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Elazığ ve Malatya Havalimanları'na ulaşım için vatandaşların toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanacağını açıkladı.

DHMİ:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Elazığ ve Malatya Havalimanları'na ulaşım için vatandaşların toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanacağını açıkladı.


Elazığ'da yaşanan 6,5 büyüklüğündeki depremin ardından Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Genel Müdürlüğü, Elazığ Havalimanı'nın deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlar için tüm imkanlarıyla kullanıma açıldığını duyurmuştu. Bugün alınan kararla uygulama bir adım daha öteye taşınarak vatandaşların Elazığ ve Malatya Havalimanları'na rahat ulaşımı için toplu ulaşım araçları ücretsiz yapıldı.


Elazığ Havalimanı'na sığınan vatandaşlara çorba ikramı


DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin de konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremi herhangi bir sorun yaşamadan atlatan Elazığ Havalimanımız, değerli misafirlerimiz ve kıymetli mesai arkadaşlarımız ile hasar görmeyen pist ve kule operasyonlarımız kesintisiz bir şekilde devam etmektedir. Çorba ikramımızın başladığı Elazığ Havalimanımız ve havalimanı misafirhanemiz halkımızın konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına tüm imkanlarıyla açık olacaktır. Ancak yine de telefon görüşmelerinin kısa tutulması ve mümkünse internet aramasının tercih edilmesi, iletişimin sağlıklı bir şekilde sağlanması için önem taşımaktadır" ifadelerine yer vermişti.


Toplu ulaşım araçları ücretsiz


DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin bugün yaptığı açıklamada ise vatandaşların havalimanına kolaylıkla ulaşabilmeleri için toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olarak kullanılabileceğini duyurdu. Keskin, "Bölgedeki vatandaşlarımız Elazığ ve Malatya Havalimanlarımıza toplu ulaşım sağlayan tüm araçları ücretsiz olarak kullanabilecekler" dedi. - İSTANBUL

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:06 Kaynak: İHA
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