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DHMİ Erzurum Havalimanı Haziran verilerini paylaştı - Son Dakika

DHMİ Erzurum Havalimanı Haziran verilerini paylaştı

09.07.2021 09:52
DHMİ Erzurum Havalimanı Haziran verilerini paylaştı, System.String[]

Erzurum Havalimanından gerçekleştirilen uçak seferi sayısı yüzde 51, ticari uçak seferi sayısı yüzde 64, taşınan yük miktarı yüzde 42, hava yollarından yararlanan yolcu sayısı ise yüzde 52 oranında artış gösterdi.

Erzurum Havalimanından gerçekleştirilen uçak seferi sayısı yüzde 51, ticari uçak seferi sayısı yüzde 64, taşınan yük miktarı yüzde 42, hava yollarından yararlanan yolcu sayısı ise yüzde 52 oranında artış gösterdi.

2020 yılı Haziran ayına göre, Bu yılın ilk 6 aylık diliminde Erzurum Havalimanından gerçekleştirilen uçak seferi sayısı yüzde 51, ticari uçak seferi sayısı yüzde 64, taşınan yük miktarı yüzde 42, hava yollarından yararlanan yolcu sayısı ise yüzde 52 oranında artış gösterdi. Havalimanından yapılan dış hat uçak seferi sayısı yüzde 6 oranında artış kaydetti.

Erzurum Havalimanı Uçak Sefer Sayısı

Bu yılın ilk 6 ayında Erzurum havalimanından 2 bin 767 iç, 50 dış hat üzerinden olarak toplam 2 bin 817 sefer gerçekleştirildi. Bir önceki yıla göre iç hat uçak seferi sayısı yüzde 52, dış hat sefer sayısı yüzde 6, toplam uçuş sayısı ise yüzde 51'lik artış gösterdi. Havalimanından 2020 yılı Haziran ayında bin 816 iç, 47 dış, toplam bin 863 sefer yapılmıştı.

Erzurum Havalimanı Yolcu Sayısı

Erzurum hava limanından iç hatta 339 bin 241, dış hatta bin 931 toplam 341 bin 172 yolcunun yararlandığı açıklandı. Verilere göre yolcu sayısı artışı iç hatta yüzde 52, dış hatlarda yüzde 2, toplamda yüzde 52 olarak belirlendi. Geçen yıl aynı dönemde havalimanından iç hatta 222 bin 652, dış hatta ise bin 894 yolcu yararlanmıştı.

Erzurum Havalimanı Ticari Uçak Seferi Sayısı

2021 Ocak - Haziran döneminde il havalimanından 2 bin 330 iç, 13 de dış hatta olarak toplam 2 bin 343 ticari uçak seferi düzenlendiği bildirildi. İç hat ticari uçak seferi sayısında yüzde 65 oranında artış, dış hat ticari uçak seferi sayısında ise yüzde 24 oranında düşüş yaşandığı aktarıldı. Toplam ticari uçak seferi artış oranı ise yüzde 64 oldu. Geçilen yıl havalimanından bin 416 iç, 17 dış hat ticari uçak seferi kaydedilmişti.

Erzurum Havalimanı Taşınan Yük

Erzurum Havalimanından iç hatta 2 bin 985, dış hatta 40, toplam 3 bin 25 ton yük taşındı. Yılın ilk altı ayında taşınan yük miktarı bir önceki yıla göre iç hatlarda yüzde 42 oranında dış hatlarda ise yüzde 0,4 oranında artış gösterdi. Toplamda değişim oranı ise yüzde 42 olarak gerçekleşti. Havalimanından geçen yılın ilk 6 ayında iç hatta 2 bin 96, dış hatta ise 40 ton yük taşınmıştı.

Yılın İlk Altı Ayında 40 Milyon Yolcu Hava Yolu ile Seyahat Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu yılın ilk altı ayında 40 milyon 252 bin 328 kişinin hava yolunu tercih ettiğini ve havalimanları yük trafiğinin 1 milyon 335 bin tona ulaştığını açıkladı. İstanbul, Antalya, Muğla ve İzmir havalimanlarında yolcu trafiğinde pandemi başlangıcından bu yana en yüksek seviyelere ulaşıldığı da belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2021 yılının ilk altı ayına dair havayolu taşımacılığı verilerini açıkladı. Bakanlık tarafından atılan adımlar ve başta havaalanlarında başlatılan pandemi sertifikasyonu süreci olmak üzere salgının başından itibaren alınan etkili önlemler sayesinde iç ve dış hatlarda yolcu hareketliliğinin ocak-haziran döneminde artarak devam ettiği belirtildi. Açıklamada 2020 yılında başlayıp tüm dünyada havacılık sektörünü olumsuz etkileyen korona virüs salgını döneminde Türkiye'nin bu süreci en başarılı şekilde yöneten ülkeler arasında yer aldığı vurgulandı.

Türkiye'deki Havalimanlarında Toplam 594 Bin 286 Uçak Trafiği Gerçekleşti

Tüm havalimanlarında fiziksel şartların sosyal mesafeye göre düzenlendiği ve dezenfeksiyon işlemlerinin kesintisiz olarak uygulandığı ifade edilen açıklamada, yolcuların güvenli bir şekilde seyahat etmeye devam ettiği bildirildi. Türkiye'deki havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 294 bin 941, dış hatlarda 145 bin 808 olduğu ve böylece üst geçişler ile birlikte toplam 594 bin 286 uçak trafiğinin gerçekleştiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 25 milyon 11 bin 245, dış hat yolcu trafiğinin 15 milyon 204 bin 596 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 40 milyon 252 bin 328 yolcuya hizmet verildi."

Açıklamada, söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiğinin de iç hatlarda 258 bin 450 ton, dış hatlarda 1 milyon 76 bin 802 ton olmak üzere toplamda 1 milyon 335 bin 252 tona ulaştığı belirtildi. - ERZURUM

DHMİ Erzurum Havalimanı Haziran verilerini paylaştı

Erzurum Havaalanı, Türkiye, Haziran, Uçak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi DHMİ Erzurum Havalimanı Haziran verilerini paylaştı - Son Dakika Ekonomi


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