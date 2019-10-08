Son Dakika Haberleri: DHMİ Eylül sonu uçuş rakamları açıklandı
Son Dakika Güncel DHMİ Eylül sonu uçuş rakamları açıklandı

DHMİ Eylül sonu uçuş rakamları açıklandı

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılı Eylül sonu uçak trafiği rakamlarını yayımladı.

DHMİ Eylül sonu uçuş rakamları açıklandı, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılı Eylül sonu uçak trafiği rakamlarını yayımladı.


DHMİ Eylül sonu rakamlarını açıkladı. Zonguldak'ta bu yıl Eylül sonuna kadarki iç hat ve dış hat seferlerindeki oluşan istatistikler şu şekilde; 2019 eylül sonu iç hatlar 357 dış hatlar 57 olmak üzere toplam 414 uçuş gerçekleşti. Zonguldak'ta ticari uçakta iç hatta, 17 dış hatta 51 uçuş gerçekleşti. İç hatlar da 15 bin 263 kişi dış hatlara ise 6 bin 328 yolcu uçmuştur. Eylül ayı doluluk oranı ise iç hatlarda yüzde hatlarda yüzde 66 dış hatlarda ise yüzde 94. Yolcu taşımacılığında ise Eylül 2019 tarihinde iç hatlarda 140 ton, dış hatlarda ise 111 ton yük taşındığı belirtilmiştir. - ZONGULDAK

Zonguldak, Türkiye, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Rusya ve Türkiye yerli para birimlerinin kullanılması yönünde anlaşma imzaladı
Galatasaray -Fenerbahçe derbisi yeni bir rekora imza attı Cüneyt Arkın, Türkiye'yi tehdit eden Donald Trump'a ateş püskürdü: Sen bizi ne sandın ulan! Dün tehdit eden Trump, bugün Türkiye'ye övgüler dizdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 15:53:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHMİ Eylül sonu uçuş rakamları açıklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]