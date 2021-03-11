DHMİ Genel Müdürü Keskin'den "11 Mart Havacılık Teknik Elemanları Günü"ne kutlama mesajı Açıklaması - Son Dakika

DHMİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin, "11 Mart Havacılık Teknik Elemanları Günü"nü yayınladığı mesajla kutladı.

Keskin, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Donanım, alt yapı, araç, tesis ve ekipmanların faal halde tutulması, hava yolu hizmetlerinin aksamaması, yolcuların konforu ve güvenliği için fedakarca çalışan tüm teknik personelimizin 11 Mart Havacılık Teknik Elemanları Günü'nü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Keskin, DHMİ'nin internet sayfasından yayınlanan açıklamasında ise Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün hedefinin Türk Sivil Havacılığını dünyanın zirvesine taşıyarak, Türkiye'yi bu anlamda lider konuma yükseltmek olduğunu belirtti.

Hayata geçirilen çevre ve yolcu dostu büyük projeler ve yatırımlarla bu hedefe ulaşmak için gece gündüz çalışıldığını aktaran Keskin, şunları kaydetti:

"Bir yandan Cumhuriyet tarihimizin en büyük eserlerini hayata geçirmiş olmanın gururunu yaşarken diğer yandan omuzlarımızdaki sorumluluğun bilinciyle havacılık sektörümüzü geleceğe taşıyoruz. Sivil havacılığımız bugün tüm dünyanın imrenerek baktığı ve parmakla gösterdiği bir konuma geldi. Sadece proje ve yatırımlarla değil yolcuların ve hava trafiğinin güvenliği noktasında da ülkemiz adından sıkça söz ettiriyor. Dünyanın en saygın hava yolu şirketleri hava sahamızı ve havalimanlarımızı tercih ediyor."

Keskin, bu başarının elde edilmesinde teknik ekibin büyük bir payının olduğunu dile getirerek, "Bütün görev alanlarımızda ulaştığımız bu yüksek başarıda hiç kuşkusuz teknik elemanlarımızın büyük payı var. Çünkü donanım, alt yapı, araç, tesis, malzeme ve ekipmanların sorunsuz olarak faal halde tutulması için mesai mefhumu gözetmeden fedakarca çalışıyorlar. Bütün teknik personelimiz, görev ve sorumluluklarını özveriyle yerine getirerek gücümüze güç katıyor. Gelişen ve değişen teknoloji karşısında sürekli kendilerini yenileyerek, sivil havacılığımızın geleceğinin en önemli mimarları arasında yer alıyorlar.

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınında dahi hava yolu hizmetlerinin aksamaması, yolcuların konforu ve güvenliği için özverili bir şekilde görev yapan tüm teknik personelimizin, 11 Mart Havacılık Teknik Elemanları Gününü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.