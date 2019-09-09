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DHMİ Genel Müdürü Keskin: "Havacılık sektörü Türkiye'nin yüz akı"

1 saat önce

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, 2019 yılının ilk 8 ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Havacılık 'öncü sektör' olarak Türkiye'nin yüz akı olmayı sürdürüyor" dedi.

DHMİ Genel Müdürü Keskin:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, 2019 yılının ilk 8 ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Havacılık 'öncü sektör' olarak Türkiye'nin yüz akı olmayı sürdürüyor" dedi.


Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Twitter hesabından 2019 yılının ilk sekiz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı. Türkiye'nin uygulamaya geçirdiği yeniliklerle havacılık alanından dünya çapında başarılar elde ettiğini söyleyen Keskin, "Son 10 yılda hava yolu yolcu trafiğinin yaklaşık üç kat arttığı ülkemizde, havacılık 'öncü sektör' olarak Türkiye'nin yüz akı olmayı sürdürüyor. 2019 yılının Ağustos ayı ve yılın ilk sekiz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri 'havada ağustos bereketi' olarak ifade edebileceğimiz çok güzel bir tabloya işaret ediyor. Havalimanlarımızda Ağustos ayında 23 milyon 262 bin 843 yolcuya hizmet sunuldu. Sekiz aylık dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 140 milyon 121 bin 303 olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Türkiye, Keskin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:29 Kaynak: İHA
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