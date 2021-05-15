DHMİ Genel Müdürü Keskin: "Havacılıkta saymakla bitmeyecek başarılarda AIM personelimizin katkısı büyüktür" - Son Dakika

DHMİ Genel Müdürü Keskin: "Havacılıkta saymakla bitmeyecek başarılarda AIM personelimizin katkısı büyüktür"

15.05.2021 09:27
DHMİ Genel Müdürü Keskin:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, havacılık alanında elde edilen saymakla bitmeyecek başarılarda büyük özveriyle çalışan, konusunda uzmanlaşmış lisanslı Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) personelinin katkılarının büyük olduğunu bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, havacılık alanında elde edilen saymakla bitmeyecek başarılarda büyük özveriyle çalışan, konusunda uzmanlaşmış lisanslı Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) personelinin katkılarının büyük olduğunu bildirdi.

Keskin, 15 Mayıs Dünya Havacılık Bilgi Yönetimi Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, son 19 yılda hayata geçirilen dev projeler ve başarılı yönetim sayesinde Türkiye'nin sivil havacılıkta altın çağını yaşadığını belirtti.

Söz konusu "altın hizmet ve atılım döneminde" Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerini hayata geçiren kuruluşun, yurdu ağ gibi saran her türlü imkana sahip havalimanlarındaki yolcu dostu uygulamalarıyla dünya havacılık otoriteleri tarafından örnek gösterildiğine dikkati çeken Keskin, bu başarılarla yetinmeyen DHMİ'nin yeni proje ve eserlerle geleceğe yürüyüşünü kararlılıkla sürdürdüğünü bildirdi.

Keskin, DHMİ'nin tüm insanlığı ve havacılık sektörünü derinden etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başlar başlamaz aldığı etkin önlemler ve hayata geçirdiği uygulamalarla uluslararası sektör otoritelerinin takdirini kazandığını ifade etti.

Hüseyin Keskin, salgına rağmen İstanbul Havalimanı'nın birçok dünya devini geride bırakarak hizmet verilen yolcu sayısı bakımından Avrupa'nın en yoğun havalimanı olmasının havacılık için çok önemli bir gelişme niteliği taşıdığını dile getirdi.

Havalimanlarının ortaya koyduğu üstün performansın ve hava sahasındaki yüz güldüren verilerin dünya havacılık otoritelerinin raporlarına yansımasının memnuniyet verici olduğunu belirten Keskin şunları kaydetti:

"Saymakla bitmeyecek bu başarılarda büyük özveriyle çalışan, konusunda uzmanlaşmış lisanslı AIM personelimizin katkısı büyüktür. Bu kıymetli arkadaşlarımız üstün fedakarlıklar ve gayretle havacılık bilgilerini hızlı, eksiksiz ve doğru bir şekilde ilgili birimlere aktarıp emniyetli bir hava seyrüsefer hizmetini mümkün kılıyorlar. En kıymetli sermaye olan bilgiye sahip olanlar ve onu iyi yönetenlerin hem bugün hem de gelecekte dünyada söz sahibi olacakları bilinciyle gece gündüz demeden çalışıyorlar."

"Gelinen seviye tesadüf değil"

Keskin, kuruluşun tüm birimlerini ileri teknolojiyle donatmanın ve bunları en verimli şekilde kullanacak eğitimli, uzman insan kaynaklarına sahip olmanın temel öncelikleri olduğuna işaret ederek, "Bu anlayışla kuruluşumuz, gelişen teknolojiden AIM hizmetlerinin azami ölçüde faydalanabilmesi amacıyla öz kaynaklarını kullanarak daha hızlı şekilde dijital erişim sağlanmasına imkan tanıyan, havacılıkta Dijital Bilgi Bankası olarak tanımladığımız DHMİ AIS POTAL Sistemi'ni geliştirdi." açıklamasında bulundu.

Bilgi yönetiminde yeniliklerin öncüsü olarak uçuş planlamasından uçuş sonrasına kadar geçen süreçte ihtiyaç duyulacak tüm havacılık bilgilerini doğru zamanda, doğru yerde, doğru formatta ve dijital ortamda sağladıklarına dikkati çeken Keskin, havacıların sayısal ortamda uçuş planlarının sunumuna ve NOTAM'lara DHMİ AİS PORTAL aracılığıyla erişebildiklerini belirtti.

Gelinen seviyenin tesadüf olmadığının ifade eden Keskin, elde edilen başarının dirayetli yönetimin, alın ve akıl terinin, iş ve icraata yansıyan ekip ruhunun doğal bir sonucu olduğunu kaydetti.

Keskin, uçuş güvenliğinin ilk adımı olan bilgi yönetimini başarıyla sağlayan fedakar AIM personelinin 15 Mayıs Dünya Havacılık Bilgi Yönetimi Günü'nü kutlayarak üstün başarılarının devamını diledi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Hüseyin Keskin, Havacılık, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi DHMİ Genel Müdürü Keskin: 'Havacılıkta saymakla bitmeyecek başarılarda AIM personelimizin katkısı büyüktür' - Son Dakika Ekonomi


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