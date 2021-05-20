DHMİ Genel Müdürü Keskin, kurumun 88. kuruluş yılı nedeniyle mesaj yayımladı Açıklaması - Son Dakika

DHMİ Genel Müdürü Keskin, kurumun 88. kuruluş yılı nedeniyle mesaj yayımladı Açıklaması

20.05.2021 10:44
DHMİ Genel Müdürü Keskin, kurumun 88. kuruluş yılı nedeniyle mesaj yayımladı Açıklaması, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, kurumun geleceğe yürüyüşünün, 88 yıllık köklü tarihinin rehberliğinde ve DHMİ personelinin kararlılığıyla devam ettiğini belirterek, "Özellikle son 19 yılda Cumhuriyet tarihimizin en...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, kurumun geleceğe yürüyüşünün, 88 yıllık köklü tarihinin rehberliğinde ve DHMİ personelinin kararlılığıyla devam ettiğini belirterek, "Özellikle son 19 yılda Cumhuriyet tarihimizin en önemli projelerinin hayata geçmesiyle Türk havacılığı altın dönemini yaşıyor." ifadesini kullandı.

Keskin, DHMİ'nin 88. kuruluş yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, sivil havacılığı dünyanın zirvesine taşıma hedefine her geçen gün biraz daha yaklaştıklarını, dünyanın en önemli havacılık projelerini hayata geçirirken geleceğe güvenli bakılmasını sağlayan yeni projeler tasarlamaya devam ettiklerini bildirdi.

Bugüne kadar elde edilen başarıların temelinde "yolcu dostu" hizmet anlayışının bulunduğunu belirten Keskin, "Geleceğe yürüyüşümüz, 88 yıllık köklü tarihimizin rehberliğinde fedakar mesai arkadaşlarımızın kararlılığıyla devam ediyor. Özellikle son 19 yılda, Cumhuriyet tarihimizin en önemli projelerinin hayata geçmesiyle Türk havacılığı altın dönemini yaşıyor. Burada en önemli pay, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın eşsiz vizyonu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın destekleri ve kuruluşumuzun güzide personelinin azim ve gayretidir." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs salgınının olumsuz etkilerinin dünyada havacılık sektöründe durgunluğa sebep olduğuna dikkati çeken Keskin, Bakanlık öncülüğünde DHMİ tarafından hayata geçirilen yenilikçi uygulamalar sayesinde Türk havacılığının bu dönemde başarılı bir sınav verdiğini bildirdi.

Salgın koşullarına rağmen yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Keskin, yeni normal düzene geçmeye hazırlanan Türkiye'de, havalimanlarındaki inşaat, tamirat ve yenileme çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü ifade etti.

"Havalimanlarını dünyanın gıpta ettiği üstün başarıyla yönetiyoruz"

"Yaklaşık 1 milyon kilometrekarelik Türk hava sahasını ve ülkemizi ağ gibi saran, her türlü ileri teknolojiyle donatılmış havalimanlarını dünyanın gıpta ettiği üstün bir başarıyla yönetiyoruz." değerlendirmesinde bulunan Keskin, bunu yaparken DHMİ olarak milli ve yerli projeleri önemsediklerini, tüm çalışmalarda bu düsturla hareket ettiklerini belirtti.

DHMİ ve TÜBİTAK tarafından ortak yürütülen ilk yerli ve milli gözetim radarı projesinde sona yaklaşıldığı bilgisini veren Keskin, şunları kaydetti:

"Gaziantep Havalimanında yürütülen saha kabul çalışmaları tamamlandı. Sistem, devam eden süreklilik testlerinin tamamlanmasının ardından hizmete girecek. MGR, daha önceden yurt dışından ithal edilen radar sistemlerine kıyasla daha düşük maliyetle tamamen yerli imkanlarla geliştirilerek bu alanda yurt dışındaki firmalara milyonlarca dolar ödenmesinin önüne geçti."

Keskin, 2023 vizyonu doğrultusunda ülke bayrağını havacılık sektöründe de dünyanın zirvesine taşımak için çalıştıklarını, uçuş emniyeti ve havacılık güvenliğinden taviz vermeden faaliyetlerine devam ettiklerini belirtti.

"Sürekli yükselme gayretinde olacağız"

DHMİ olarak Türk havacılığını dünyanın zirvesine taşımak için gece gündüz çalışmayı sürdüreceklerini vurgulayan Keskin, şunları ifade etti:

"Elde ettiğimiz her başarıyı, yeni başarılar için basamak yapıp sürekli yükselme gayretinde olacağız. Çağın ve bilimin imkanlarını en sonuna kadar kullanarak, tüm insanlık için örnek teşkil edecek proje ve uygulamalara imza atmak için çaba sarf edeceğiz. Tüm çalışmalarımızda milli ve yerli projeler geliştirmeye ve hayata geçirmeye öncelik vereceğiz. Kuruluşumuzu bu günlere ulaştıran en önemli etkenlerden biri olan insan gücümüzü dinamik ve daha etkin kılmak için kesintisiz olarak eğitimlerimize devam edeceğiz. Liyakate önem veren, bilgiyi önemseyen anlayışla bir vücudun uzuvları gibi hareket etmeye devam edeceğiz."

Mesai arkadaşlarının ve ortak geçmişe sahip oldukları THY AO çalışanlarının 88. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Keskin, elde edilen başarıları çoğaltacak ve ileriye taşıyacak en önemli gücün, çalışanların gayreti ve çalışma arzusu olacağını bildirdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Cumhuriyet, Havacılık, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DHMİ Genel Müdürü Keskin, kurumun 88. kuruluş yılı nedeniyle mesaj yayımladı Açıklaması - Son Dakika


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