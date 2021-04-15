DHMİ, hava trafik kontrol hizmetinde Avrupa birincisi oldu - Son Dakika

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Hava Trafik Merkezi, 2021'in ilk çeyreğinde Avrupa'nın önde gelen Hava Trafik Kontrol Merkezlerini geride bırakarak birinci sırada yer aldı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın(EUROCONTROL) açıkladığı verilere göre, bu yılın ilk üç ayında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Hava Trafik Merkezi, Avrupa'nın önde gelen Hava Trafik Kontrol Merkezlerini geride bırakarak birinci oldu. Açıklanan verileri sosyal medya hesabından duyuran DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, belirtilen süreçte Türk hava sahasından 139 bin 884 hava aracına hava trafik kontrol hizmeti verildiğini belirtti.

DHMİ 139 bin 884 uçuşla ilk sırada

Paylaşılan listede DHMİ Hava Trafik Merkezi 139 bin 884 hava aracına hizmet vererek listenin ilk sırasında yer alırken, Almanya Karlsruhe 128 bin 403 hava aracıyla ikinci, Hollanda Maastricht 120 bin 300 hava aracyla üçüncü sırada yer aldı. Yine İngiltere Londra 93 bin 714, Fransa paris 93 bin 12, İtalya Roma Hava trafik Merkezi 49 bin 444 uçağa hizmet verdi.

İstanbul Havalimanı ve THY zirvede

Nisan ayının ilk haftasında da DHMİ'nin Hava Trafik Kontrol Merkezleri arasında Avrupa liderliğini kaydeden DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, "1-7 Nisan haftasında ATC Merkezleri arasında Avrupa liderliğimiz sürerken, İstanbul Havalimanımız günlük ortalama 651 uçuşla, Frankfurt, Paris CDG ve Amsterdam havalimanlarını geride bırakarak birinci oldu, Sabiha Gökçen Havalimanımız ise ortalama 422 uçuşla 5'inci sırada yer aldı. Hava Trafik Kontrol Merkezimiz; 1 milyon kilometrekarelik hava sahasında, havalimanlarımıza iniş-kalkış yapan ve hava sahamızı transit kat eden hava araçlarına her türlü meteorolojik koşulda 7/24 saha kontrol hizmetini başarıyla sürdürüyor. COVID-19 Pandemisinin dünya havacılığı üzerindeki olumsuz etkisine rağmen, Avrupa'nın diğer merkezlerini geride bırakan Hava Trafik Kontrol Merkezimiz "Türk Hava Sahasının gözü, kulağı ve gökyüzünün güvenli sesi" olmaya devam ediyor" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL