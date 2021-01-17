DHMİ, havalimanlarında karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü bildirdi Açıklaması - Son Dakika

DHMİ, havalimanlarında karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü bildirdi Açıklaması

17.01.2021 16:59
DHMİ, havalimanlarında karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü bildirdi Açıklaması, System.String[]

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için ekiplerin kar ve buzlanmaya karşı 7 gün 24 saat hazır beklediğini, kar yağan havalimanlarında yoğun mücadele yürütüldüğünü bildirdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için ekiplerin kar ve buzlanmaya karşı 7 gün 24 saat hazır beklediğini, kar yağan havalimanlarında yoğun mücadele yürütüldüğünü bildirdi.

DHMİ'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Genel Müdürlük bünyesinde, ileri teknoloji ürünü 394 araç ve 700 personelin yer aldığına işaret edildi.

Havacılık faaliyetlerinin aksamaması için ekiplerin gerektiğinde hızlı bir şekilde müdahalede bulundukları belirtilen açıklamada, DHMİ tarafından işletilen 49 havalimanında yürütülen karla mücadele hizmetlerinin Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) mevzuatlarına uygun şekilde gerekli şartlar sağlanarak yapıldığı kaydedildi.

Genel Müdürlüğe bağlı ekiplerin, vatandaşların kış aylarında rahat ve güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmeleri için kar ve buzlanmaya karşı 7 gün 24 saat hazır bekledikleri vurgulanan açıklamada, "Kar yağışı olan havalimanlarında yoğun bir mücadele yürütülüyor." ifadesi kullanıldı.

"Erteleme ve iptaller asgari düzeye indiriliyor"

Açıklamada, havalimanlarında yoğun kış şartlarında uçakların güvenli iniş-kalkış yapabilmesi, uçuş faaliyetlerinin azalmasının ya da tamamen durmasının önüne geçilebilmesi ve havacılık çalışmalarının güvenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla PAT sahalarının kardan ve buzdan temizlenmesi gerektiği belirtildi.

DHMİ tarafından yapılan çalışmalarla, kar ve buzlanmadan dolayı uçak seferlerinde ertelemeler ve iptallerin önlendiği, bu durumun yolcuların mağdur olmasının önüne geçtiği gibi havalimanı işletmecileri ve hava yolu şirketlerini de ciddi bir kayıptan kurtardığı kaydedilen açıklamada, karla mücadele çalışmalarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen karla mücadele hizmetlerinde, ileri teknoloji ürünü araçlar ve ekipman kullanılıyor. Çalışmalar, 57 adet çekerli tip kombine kar mücadele aracı, 88 adet kompakt tip kombine kar mücadele aracı, 49 adet kar püskürtme aracı, 17 adet uçak ve köprü altı kar mücadele aracı, 38 adet kar küreme ve de-icing sıvı serpme aracı, 131 adet pist frenleme ölçüm cihazı/aracı ile yürütülüyor. ?İleri teknoloji ürünleri olan bu araçlara ilave olarak 14 adet kar küreme aracı, tüm bu araçlarda ihtiyaç duyulan/duyulabilecek olan yeterli stok seviyesinde yedek malzeme, PAT sahalarında buz oluşumunun önlenmesi veya oluşan buzun çözülmesinde kullanılacak olan 1500 ton de-icing (buz önleyici/çözücü) sıvı malzeme ile birlikte bu araçları ve ekipmanı kullanabilecek bilgi birikimi ve tecrübeye sahip yaklaşık 700 personelimiz kar mücadele hizmetlerinde görev yapmak üzere hazır bulunuyor. Personelimizin, sürekli eğitim alarak ve yapılan tatbikatlarla 7/24 göreve hazır olmaları sağlanıyor."

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Havacılık, Uçak, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi DHMİ, havalimanlarında karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü bildirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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