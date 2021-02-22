DHMİ havalimanlarındaki kiracıların 31 Ocak'a ötelenen kira bedellerinin iptal edilmesi işletmecileri sevindirdi - Son Dakika

DHMİ havalimanlarındaki kiracıların 31 Ocak'a ötelenen kira bedellerinin iptal edilmesi işletmecileri sevindirdi

22.02.2021 13:59
DHMİ havalimanlarındaki kiracıların 31 Ocak'a ötelenen kira bedellerinin iptal edilmesi işletmecileri sevindirdi, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce işletilen havalimanlarında faaliyet gösteren hava yolu, yer hizmet kuruluşları ve ticari hacim işleten kiracılar için 2020 yılı içinde düzenlenen ve vadesi 31 Ocak'a ötelenen kira bedeli faturalarına...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce işletilen havalimanlarında faaliyet gösteren hava yolu, yer hizmet kuruluşları ve ticari hacim işleten kiracılar için 2020 yılı içinde düzenlenen ve vadesi 31 Ocak'a ötelenen kira bedeli faturalarına ait tutarların iptal edilmesi havalimanlarındaki iş yeri sahiplerini sevindirdi.

Van Ferit Melen Havalimanı'ndaki işletmeciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tüm sektörleri olduğu gibi kendilerini de etkilediğini belirterek, destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İşletme sahibi Şüheyda Tekin, ülkede geçen yıl mart ayında başlayan salgın sürecinden dolayı uçuşların iptal edilmesi ve kısıtlamaların yaşanmasının havalimanındaki işletmeleri olumsuz etkilediğini söyledi.

Bu sıkıntıları gören DHMİ Genel Müdürlüğünün aldığı kararın içlerini rahatlattığını belirten Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kararları doğrultusunda ötelenen kiralarımızın 2020 yılı için iptal edildiğini ve 2022 yılı sona kadar da yüzde 50 indirim yapılacağını öğrendik. Bu bizi çok mutlu etti. Başta Cumhurbaşkanımıza ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İşletmecilerden Ferhat Tekin ise geçen yıl havalimanının 80 gün kapalı kalmasının, sonrasında kısıtlamaların başlamasının işlerinde büyük düşüşe neden olduğunu aktardı.

Daha önce kiraların yıl sona kadar ertelendiğini, yeni müjdeyle bu kiraların alınmayacağını, 2 yıl boyunca da yüzde 50 indirim uygulanacağını öğrendiklerini dile getiren Tekin, esnafı rahatlatan desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakanlığa ve tüm kurumlara teşekkür etti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Ferit Melen, Ocak, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DHMİ havalimanlarındaki kiracıların 31 Ocak'a ötelenen kira bedellerinin iptal edilmesi işletmecileri sevindirdi - Son Dakika


Son Dakika

Fenerbahçe, Erol Bulut'un yerine Okan Buruk'un geleceği iddialarını yalanladı AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı eski Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oldu Bankamatikten çektiği hatalı basım 50 lirayı koleksiyoncular için satışa çıkardı 16 yaşındaki genç kız, tabanca ile kendini başından vurdu Genç kadın, kavga ettiği adamın dilini ısırınca kopan parçayı martı yedi AK Parti'li Özlem Zengin hakkındaki çirkin paylaşıma soruşturma! Siyasilerden tepki yağdı Dağa çıkan teröristler konuşulurken, "Devlet aileyi aramamalıdır" diyen iletişimci tepki çekti Arda Turan'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci göndermesi! En yakın arkadaşlarıyla paylaşım yaptı
Menajerimi Ara'nın 27. bölümünde ön izleme yayınlandı! Çınar ve Kıraç birbirine giriyor Menajerimi Ara'nın 27. bölümünde ön izleme yayınlandı! Çınar ve Kıraç birbirine giriyor         
13:56
Galatasaray, Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzatıyor Galatasaray, Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzatıyor         
13:28
Oyuncu Özlem Balcı, öpüşme sahnelerinden dolayı Netflix projesini reddetti Oyuncu Özlem Balcı, öpüşme sahnelerinden dolayı Netflix projesini reddetti         
12:53
Boğazına bıçak dayadığı kızı kaçırmaya çalıştı, polisler peşine düştü Boğazına bıçak dayadığı kızı kaçırmaya çalıştı, polisler peşine düştü         
12:38
Yer Karaköy! Kanlar içerisinde karaya vuran yunus, ekipleri harekete geçirdi Yer Karaköy! Kanlar içerisinde karaya vuran yunus, ekipleri harekete geçirdi         
12:33
HDP'li vekili Gara'da gördüğünü söyleyen teröristin ifadesi ortaya çıktı HDP'li vekili Gara'da gördüğünü söyleyen teröristin ifadesi ortaya çıktı         
12:19
Tahran'daki kayak merkezlerinde koronaya rağmen hareketlilik yaşanıyor Tahran'daki kayak merkezlerinde koronaya rağmen hareketlilik yaşanıyor         
11:48
"Lanet olsun onların oylarına" diyen AK Partili Özhaseki geri adım attı: Aşırıya gittim, kabul edilemez         
11:27
Virüsü yenen Demet Akalın, canlı yayında isyan etti: En yakınımdakileri sildim Virüsü yenen Demet Akalın, canlı yayında isyan etti: En yakınımdakileri sildim         
10:53
Metruk binaya girmeye çalışan şahıs, ekiplere Metruk binaya girmeye çalışan şahıs, ekiplere "Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?" diyerek tehditler savurdu         
10:49
Bingöl'deki hain saldırıdan kurtulan askerden Gara iddialarına sert tepki: Ne misafiri onlar sürekli işkence yapar Bingöl'deki hain saldırıdan kurtulan askerden Gara iddialarına sert tepki: Ne misafiri onlar sürekli işkence yapar         
10:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller         
10:14
Öğretmenliği bırakıp tavşan çiftliği kurdu, 3 bin 500 TL'lik sermayesini 350 bin TL yaptı Öğretmenliği bırakıp tavşan çiftliği kurdu, 3 bin 500 TL'lik sermayesini 350 bin TL yaptı         
10:11
700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek 700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek         
09:41
İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf         
08:54
Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu         
07:57
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun süper minili pozuna beğeni yağdı Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun süper minili pozuna beğeni yağdı         
19:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2021 14:07:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DHMİ havalimanlarındaki kiracıların 31 Ocak'a ötelenen kira bedellerinin iptal edilmesi işletmecileri sevindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei