DHMİ havalimanlarındaki kiracıların 31 Ocak'a ötelenen kira bedellerinin iptal edilmesi işletmecileri sevindirdi - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce işletilen havalimanlarında faaliyet gösteren hava yolu, yer hizmet kuruluşları ve ticari hacim işleten kiracılar için 2020 yılı içinde düzenlenen ve vadesi 31 Ocak'a ötelenen kira bedeli faturalarına ait tutarların iptal edilmesi havalimanlarındaki iş yeri sahiplerini sevindirdi.

Van Ferit Melen Havalimanı'ndaki işletmeciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tüm sektörleri olduğu gibi kendilerini de etkilediğini belirterek, destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İşletme sahibi Şüheyda Tekin, ülkede geçen yıl mart ayında başlayan salgın sürecinden dolayı uçuşların iptal edilmesi ve kısıtlamaların yaşanmasının havalimanındaki işletmeleri olumsuz etkilediğini söyledi.

Bu sıkıntıları gören DHMİ Genel Müdürlüğünün aldığı kararın içlerini rahatlattığını belirten Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kararları doğrultusunda ötelenen kiralarımızın 2020 yılı için iptal edildiğini ve 2022 yılı sona kadar da yüzde 50 indirim yapılacağını öğrendik. Bu bizi çok mutlu etti. Başta Cumhurbaşkanımıza ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İşletmecilerden Ferhat Tekin ise geçen yıl havalimanının 80 gün kapalı kalmasının, sonrasında kısıtlamaların başlamasının işlerinde büyük düşüşe neden olduğunu aktardı.

Daha önce kiraların yıl sona kadar ertelendiğini, yeni müjdeyle bu kiraların alınmayacağını, 2 yıl boyunca da yüzde 50 indirim uygulanacağını öğrendiklerini dile getiren Tekin, esnafı rahatlatan desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakanlığa ve tüm kurumlara teşekkür etti.