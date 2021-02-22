DHMİ havalimanlarındaki kiracıların 31 Ocak'a ötelenen kira bedellerinin iptal edilmesi esnafa "can suyu" oldu - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce işletilen havalimanlarında faaliyet gösteren hava yolu, yer hizmet kuruluşları ve ticari hacim işleten kiracılar için 2020 yılı içinde düzenlenen ve vadesi 31 Ocak'a ötelenen kira bedeli faturalarına ait tutarların iptal edilmesi havalimanlarındaki işletmecileri memnun etti.

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda araç kiralama firması yöneticisi Ayşemine Saka Bayraktar, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreci boyunca havalimanında faaliyette kalmaya çalıştıklarını söyledi.

Yolcu sayısının azalması, iş hacminin düşmesi gibi etkenlerle, masrafların artması ve gelirlerin azalması gibi durumlarla karşılaştıklarını belirten Bayraktar, "Bu noktada devlet hava meydanlarından kira indirimi taleplerimiz olmuştu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi her zaman yanımızda bulundular. Öncelikle gelen kira ertelemeleri, akabinde yeni oluşmuş olan 3 aylık kira iptali ve kalan 2 sene boyunca kalacak olan yüzde 50 kira indirimi en azından masraflarımıza can suyu olmuştur. Biz de işletmemizi bu şekilde açık olarak devam ettirmeye çalışacağız. Yapılan tüm iyileştirmeler için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesine teşekkürlerimizi sunarız." dedi.

Havalimanındaki büfe, kafe ve otoparkın işletme müdürü Selin Aykaç ise şunları kaydetti:

"Geçen sene ilk pandemi dönemindeki kiralarımız ötelenmişti. Bu süreçte de uçakların az, yolcu kapasitesinin düşük olması, işlerin istenilen düzeyde olmamasından dolayı yine ötelenen tarihte de biz bu kiraları ödemekte çok zorlandık. Şöyle güzel bir gelişme oldu. Kiralar iptal edildi ve önümüzdeki 2 yıllık dönem için bize can suyu gibi kiralarımızda yüzde 50 indirime gidildi. Gerçekten biz ve buradaki müstecirler için hatta Devlet ve Hava Meydanları İşletmesinin işlettiği bütün havalimanlarındaki müstecirler için ciddi bir can suyu oldu diyebilirim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne gerçekten çok teşekkür ediyoruz."

S.S. 41 Nolu Samsun Çarşamba Havaalanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Sinan Turnagöl de "Pandemiden dolayı bayağı mağdurduk. İşlerimizde de düşüşler vardı. 2020'de çalışmadığımız günlerin kiraları iptal oldu. 2021-2022'de yüzde 50 indirime gidildi. Bundan dolayı çok memnunuz. Ekonomik anlamda da bayağı rahatladık. Bizim için bir can suyu oldu." ifadelerini kullandı.

Pandemiden etkilendiklerini aktaran kantin işletmecisi Hatice Memiş de desteklerinden ötürü DHMİ'ye teşekkür etti.