DHMİ ilk bölge koordinasyon toplantısını Diyarbakır'da yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel DHMİ ilk bölge koordinasyon toplantısını Diyarbakır'da yaptı - Son Dakika

DHMİ ilk bölge koordinasyon toplantısını Diyarbakır'da yaptı

6 saat önce

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) bölge koordinasyon toplantısının ilki Diyarbakır'da gerçekleştirildi.

DHMİ ilk bölge koordinasyon toplantısını Diyarbakır'da yaptı, System.String[]

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) bölge koordinasyon toplantısının ilki Diyarbakır'da gerçekleştirildi.


DHMİ faaliyetlerinin etkin, verimli, sürdürülebilir olması, uygulamalarda koordinasyon sağlanabilmesi amacıyla planladığı DHMİ bölge koordinasyon toplantısının ilkini Diyarbakır Havalimanı Müdürlüğü'nde yaptı. DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Keskin başkanlığında yapılan Adıyaman, Batman, Bingöl, Elazığ, Hakkari, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Diyarbakır havalimanları müdürlerinin de katıldığı toplantıda havalimanlarındaki çalışmalar ele alınıp, uygulamaya geçirilecek yeni projeler incelendi. - DİYARBAKIR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Diyarbakır Havalimanı, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 02:36 Kaynak: İHA
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