DHMİ ilk bölge koordinasyon toplantısını Diyarbakır'da yaptı - Son Dakika

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) bölge koordinasyon toplantısının ilki Diyarbakır'da gerçekleştirildi.



DHMİ faaliyetlerinin etkin, verimli, sürdürülebilir olması, uygulamalarda koordinasyon sağlanabilmesi amacıyla planladığı DHMİ bölge koordinasyon toplantısının ilkini Diyarbakır Havalimanı Müdürlüğü'nde yaptı. DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Keskin başkanlığında yapılan Adıyaman, Batman, Bingöl, Elazığ, Hakkari, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Diyarbakır havalimanları müdürlerinin de katıldığı toplantıda havalimanlarındaki çalışmalar ele alınıp, uygulamaya geçirilecek yeni projeler incelendi. - DİYARBAKIR