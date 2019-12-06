DHMİ: Kasım'da 14,5 milyon yolcuya hizmet verildi

DEVLET Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kasım ayında Türkiye'deki havalimanlarında iç ve dış hatlarda, direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu trafiğinin 14 milyon 535 bin 560 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

DHMİ Genel Müdürlüğü, 2019 yılının Kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2019 yılı Kasım ayında havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 68 bin 149, dış hatlarda ise 45 bin 941 oldu. Hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 152 bin 325'e ulaştı. Kasım'da Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 7 milyon 957 bin 237, dış hat yolcu trafiği 6 milyon 566 bin 620 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 14 milyon 535 bin 560 olarak gerçekleşti. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise Kasım ayı itibarıyla iç hatlarda 64 bin 269 ton, dış hatlarda 243 bin 172 ton olmak üzere toplam 307 bin 441 tona ulaştı.

11 AYLIK DÖNEMDE 195 MİLYON YOLCU

2019 yılı Ocak ve Kasım arasında 11 ayda, havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 777 bin 408, dış hatlarda 669 bin 761 oldu. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam bir milyon 885 bin 567 uçağa hizmet verildi. Yine aynı dönemde Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 92 milyon 842 bin 325, dış hat yolcu trafiğinin 102 milyon 528 bin 86 olarak gerçekleşti. Bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 195 milyon 618 bin 392 yolcuya hizmet verildi. Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; iç hatlarda 763 bin 408 ton, dış hatlarda 2 milyon 395 bin 847 ton olmak üzere toplamda 3 milyon 159 bin 255 tona ulaştı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NI 5 MİLYON 505 BİN YOLCU KULLANDI

İstanbul Havalimanı'nda ise Kasım ayında iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 8 bin 709, dış hatlarda 26 bin 72 olmak üzere toplamda hava trafiği 34 bin 781 oldu. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 1 milyon 359 bin 920, dış hatlarda 4 milyon 145 bin 158 olmak üzere toplamda 5 milyon 505 bin 78 olarak gerçekleşti. İstanbul Havalimanı'nda 11 aylık (Ocak-Kasım) sürede ise 295 bin 163 uçak ve 47 milyon 297 bin 757 yolcuya hizmet verildi. Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanında 2019 yılının on bir aylık döneminde 135 bin 637 uçak trafiği oldu. Böylece bu iki havalimanında aynı dönemde toplam 430 bin 800 uçak trafiği gerçekleşirken, 63 milyon 370 bin 291 yolcuya hizmet verildi.