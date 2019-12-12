DHMİ kış hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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DHMİ kış hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), kış aylarında yolcuların mağdur olmaması için tüm önlemleri aldı.

DHMİ kış hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), kış aylarında yolcuların mağdur olmaması için tüm önlemleri aldı. Karla mücadele faaliyetleri kapsamında 700 personel ve 304 adet özel maksatlı aracın havalimanlarında 7 gün 24 saat hazır bulunduğunu belirten DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, "Bin 730 ton de-icing (buz önleyici/çözücü) sıvı malzeme kullanılması planlanan 2019-2020 kış sezonunda da halkımızı hava yolu ulaşımının konforuyla buluşturmak için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, kış aylarında uçuşların aksamaması ve yolcuların mağdur olmaması için tüm önlemleri aldı. Karla mücadele faaliyetlerini yürüten 700 personel ve 304 adet özel maksatlı araç havalimanlarında 7 gün 24 saat hazır bulunuyor. Sosyal medya hesabından karla mücadele ile ilgili tüm önlemleri aldıkları açıklamasını yapan Keskin, "Kasım ayında 114 bin uçak, 14,5 milyon yolcuya hizmet verilen havalimanlarımızda, kış koşullarının hüküm süreceği Aralık-Ocak-Şubat aylarında 330 binin üzerinde uçak, yaklaşık 44 milyon yolcu trafiği gerçekleşmesi bekleniyor. Kış mevsiminde elverişsiz hava koşullarının uçak trafiğini olumsuz şekilde etkilememesi; yolcularımızın daha güvenli ve konforlu seyahat etmelerini sağlamak için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda karla mücadele faaliyetlerini yürüten 700 personel ve 304 adet özel maksatlı araç havalimanlarımızda 7 gün 24 saat hazır bulunuyor. Ayrıca uçakların güvenli operasyonu için pist yüzeyini ölçen 132 pist frenleme ölçüm cihazı da aktif olarak kullanılıyor. Bin 730 ton de-icing (buz önleyici/çözücü) sıvı malzeme kullanılması planlanan 2019-2020 kış sezonunda da halkımızı hava yolu ulaşımının konforuyla buluşturmak için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(Tuncer Cengiz/İHA)

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Hüseyin Keskin, Keskin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:25 Kaynak: İHA
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