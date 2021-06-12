DHMİ'nin geliştirdiği sistemler dışa bağımlılığı azaltıyor - Son Dakika

DHMİ'nin geliştirdiği sistemler dışa bağımlılığı azaltıyor

DHMİ 8 projeyle Verimlilik ve Teknoloji Fuarında

ANKARA - Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Türkiye Verimlilik Vakfınca düzenlenen Uluslararası Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda 8 yerli ve milli projeyle boy gösteriyor.

Türkiye Verimlilik Vakfınca ATO Congresium'da düzenlenen Uluslararası Verimlilik ve Teknoloji Fuarı devam ediyor. Fuara katılan DHMİ ise ilk günden itibaren 8 yerli ve milli projeyle fuar alanında misafirlerini ağırlamaya ve Türkiye'nin teknolojik kabiliyetlerini tanıtıyor.

DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi" vizyonuna vurgu yaparak "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi' vizyonu ile ülkemizde ve dünyada verimliliğin arttırılmasına katkı sağlayan yerli ve milli projelerimizin sergilendiği 3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na 8 önemli proje ile katıldık" ifadelerini kullandı.

DHMİ 12 Haziran'a kadar devam edecek olan Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda, MGR (Milli Gözetim Radarı), FODRAD (Fod Tespit Radarı), KUŞRAD (Kuş Tespit Radarı), Hava Trafik Kontrolörü Eğitim Simülatörü (atcTRsim), AIS Portal, Uçuş Bilgi Sistemi, DHMİ Eğitim Yönetim Sistemi ve Uçuş Rehberim mobil uygulamaları ile ziyaretçilerini ağırlıyor.

DHMİ'nin geliştirdiği sistemler dışa bağımlılığı azaltıyor

Dünya havacılık sektörünün parlayan yıldızı DHMİ, son yıllarda yaptığı teknolojik atılımlarla havacılık sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak ve dışa bağımlılığı azaltacak projelere imza atıyor. Her biri DHMİ bünyesinde tamamen milli ve yerli imkanlarla geliştirilen sistem ve uygulamalar, kullanıcı dostu özellikleri ve ileri teknoloji ürünü alt yapılarıyla dikkat çekiyor. Havacılık sektörünün ihtiyaçlarına cevap veren sistemler önemli oranda maddi tasarruf sağlıyor.

DHMİ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilip Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda sergilenen proje ve sistemler şunlar:

Türkiye'nin ilk milli gözetim radarı Sivil Havacılık alanında kullanılacak olan Türkiye'nin ilk yerli radar sistemi Milli Gözetim Radarı, Gaziantep Havalimanı'na yapılmış olan radar sisteminin saha kabul çalışmaları tamamlandı. MGR, DHMİ ve TÜBİTAK iş birliği ile tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Söz konusu sistem hava trafik kontrol hizmetlerinde kullanılacak.

Türkiye'nin hava sahasında uçuşların emniyetini, hızlı ve düzenli akışını sağlamak için kullanılacak sistemle, hem Türkiye'nin bu alandaki ihtiyaçları karşılanmış olacak hem de dışa bağımlılık ortadan kaldırılmış olacak.

Hava trafik kontrolörü eğitim simülatörü (atcTRsim)

Simülasyonun yerli ve milli imkanlarla geliştirildiğini söyleyen DHMİ Hava Kontrolörü Osman Erşan Arıkan, "Hava trafik kontrol eğitim simülatörü tamamen yerli ve milli. DHMİ Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK ve Havelsan'ın ortaklaşa hazırladığı bir simülatördür. Dünyada sayılı ülkenin ürettiği bir teknolojidir ve yazılımı tamamen Türk mühendisleri tarafından yapılmıştır. DHMİ'nin hava kontrolörü yetiştirmek için yaptığı kurslarda, hava kontrolörlerinin uçaklara hangi meteorolojik bilgileri vermesi gerektiği, uçakların çarpışmaması için nasıl önlemler alması gerektiği ve havacılık terminolojisinin öğretilirken kullanıldığı cihazdır. Daha önce bu sistemi biz yüksek maliyetle yabancı ülkelerden ihraç ediyorduk. Ama şuan kuruluşumuzun tamamen kendi imkanları ve kabiliyetleri ile TÜBİTAK ve Havelsan'ın destekleriyle Türk mühendislerin yaptığı yazılımla bu sistemi kendimiz kullanabiliyoruz" diye konuştu.

FOD Tespit Radarı ile güvenli uçuş

DHMİ ve TÜBİTAK-BİLGEM ortaklığıyla geliştirilen FODRAD sistemi ile yabancı madde hasarı kaynaklı kazaların önüne geçiliyor. FODRAD, havalimanlarında uçuş pisti üzerindeki yabancı madde kalıntılarını tespit ederek operatöre uyarı veren, kalıntının pist üzerindeki konumunun ve kamera görüntüsünün gerçek zamanlı gösterimini yapan bir mm-dalga radar sistemi. Sistem geliştirme çalışmaları tamamlanarak Antalya Uluslararası Havalimanı'na kurulumu yapıldı.

Pist başına 4 adet mm-Dalga Radar ile 4 adet gece, gündüz görüşlü optik sensöre sahip radarın; mm-dalga radar ağı ve veri füzyonu ile 7/24 sürekli otomatik gözetleme, Pist haritası üzerindeki FOD konumu ve kamera görüntüsü gösterme, optik sistemde sis, titreşim, gürültü giderme, IR aydınlatma ile gece görüş yeteneği, tek merkezden izleme ve kumanda olanağı, 5 yıl süre ile veri ve görüntü kaydı yapma, tespitlere ilişkin istatistiksel bilgi çıkarımı ve raporlama, FOD tespiti durumunda sesli veya görsel uyarı oluşturma, gerçek zamanlı gösterim yapma özellikleri bulunuyor.

Kuş radarı ile kritik sahalarda kuş ve kuş sürüsü bilgisi elde ediliyor

Fuarda sergilenen bir diğer teknolojik ürün de uçuş güvenliği açısından büyük önem taşıyan Kuş Tespit Radarı (KUŞRAD). Radar, DHMİ'ye bağlı olan havaalanlarına ait kritik sahalarda, kuş ve kuş sürüleri ile ilgili bilgi elde edilmesi, göçmen kuşların göç yollarının belirlenmesi, istatistiki veriler elde ederek hava sahasının optimum kullanımında durumsal farkındalığın artırılması maksadıyla yerli imkanlarla geliştirildi. 2017 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı '17 Sağ' ve '23' pist başlarına kurulumu tamamlanan radar başarıyla hizmet veriyor.

DHMİ Eğitim Yönetim Sistemi Fuarda görücüye çıkan DHMİ Eğitim Yönetim Sistemi'nin kaynak kodları ve alt yapısı tamamen DHMİ bünyesinde geliştirildi. Sistem üzerinden çevrimiçi ve video eğitimler düzenlenebiliyor. Bunun yanında personelin daha önce katılmış olduğu eğitimlerin ve yaklaşan eğitimlerinin takibi, planlaması yapılabiliyor. Ayrıca eğitimlere ait ayrıntılı raporlamalar, katılımcıların yoklama durumlarının takibi yapılabiliyor.

"Bir sene içerisinde 3 bin 500 kişiye eğitim verildi"

DHMİ'nin eğitim ihtiyaçları kapsamında EYS'nin geliştirildiğini belirten DHMİ Genel Müdürlüğü Havacılık Havacılık Eğitim Dairesi Başkanlığı Bilişim Uzmanı Dilara Bağcı, " Kuruluşumuzun personelinin uzaktan eğitim ihtiyaçlarını bu sistem üzerinden giderdiğimiz bir sistem. Eş zamanlı olarak canlı sınıf erişimimiz var 200 kişiye kadar canlı sınıflarda eğitim verebiliyoruz. Eş zamansız olarak ise video eğitim modülümüz var. Aynı zamanda kurumumuz bünyesinde gerçekleştirilen sınavların sonuçlarının yayımlandığı bir modülümüzde var. Yaklaşık bir sendir faaliyette ve bu bir sene içerisinde 3 bin 500 kişiye eğitim verildi" ifadelerine yer verdi.

Yolcu dostu uygulama "Uçuş Rehberim"

Uluslararası Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda ziyaretçileri bekleyen DHMİ Uçuş Rehberim Mobil uygulaması, tamamen DHMİ'nin imkanlarıyla Bilgi Teknoloji Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirildi. Uygulama yolcuların seyahat ve iletişim ihtiyaçlarını çağın gereklilikleri doğrultusunda yolcu dostu anlayışı ile tüm hizmetleri tek bir noktada sunuyor. 'Uçuş Rehberim' uygulaması ile kullanıcılar, yolculuklarıyla ilgili tüm detaylara tek bir dokunuşla cep telefonlarından ulaşabiliyor. Kullanıcı ve yolcu dostu uygulama, hem Android hem de İOS işletim sistemi olan tüm akıllı telefonlarda ve tabletlerde kullanılabiliyor.

Uçuş Rehberim uygulamasının tanıtımının bizzat Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yapıldığını söyleyen Bilgi İşlem Dairesi Şube Müdürü Tayfun Alp, "Bu uygulamanın tanıtımız geçen sene Eylül ayında Bakan Karaismailoğlu tarafından yapıldı. Ondan sonra biz durmadık tabi ki birçok yenilik ekledik" ifadeleri kaydetti.

Kullanıcı dostu uçuş bilgi sistemi

DHMİ standında yer alan Uçuş Bilgi Sistemi, DHMİ Bilgi Teknolojiler Dairesi Başkanlığı öz kaynakları ile geliştirildi. Sistem, havalimanlarındaki tüm uçuşların iniş, kalkış bilgilerini ekranlar vasıtasıyla gösteriyor. Yolcuları, karşılayıcıları ve yer hizmetlerini doğru ve zamanında yönlendiriyor. Çoklu dil desteği sunan sistem, kullanıcı dostu ara yüze sahip.

Sistem, sezonluk uçuş kayıtları oluşturulabiliyor, reklam, tanıtım ve bilgilendirme video, resim ve slaytlarının gösterilmesine imkan veriyor. Uçuş bilgi monitörlerinin tümünün sistem üzerinden izlenebilmesini sağlıyor. Rol tabanlı kullanıcı yetkilendirmesine sahip olan sistem her bir monitör için haftalık zaman çizelgesinin oluşturulabilmesini sağlıyor. Monitör türleri için farklı sayfa düzeni seçilebilmesine imkan veriyor.

AIS portal uygulaması, notam bilgilerini anlık olarak sunuyor

DHMİ AIS PORTAL uygulaması, NOTAM servisi Avrupa Havacılık Bilgi Veri tabanı sistemi ile entegre bir şekilde çalışıyor. Türkiye ve tüm dünya ülkelerinin güncel NOTAM bilgilerini anlık olarak havacılık sektörünün kullanımına sunuyor. Çoklu dil desteği sunan sistem, kullanıcı dostu ara yüze sahip ve sezonluk uçuş kayıtları oluşturulabiliyor. Ayrıca uçuş bilgi monitörlerinin tümünün sistem üzerinden izlenebilmesini sağlayabiliyor.

DHMİ'nin, fuar alanında açmış standında projelerini sergileyerek bilgilendirdiği ziyaretçiler arasında Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'da bulunuyor.