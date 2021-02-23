DHMİ'nin havalimanlarındaki işletmelere kira indirimi kararı esnafı sevindirdi - Son Dakika

DHMİ'nin havalimanlarındaki işletmelere kira indirimi kararı esnafı sevindirdi

23.02.2021 16:03
DHMİ'nin havalimanlarındaki işletmelere kira indirimi kararı esnafı sevindirdi, System.String[]

Kapadokya Havalimanından görüntüler İşletmecilerden Ayşe Koç ile röportaj Kapadokya Havalimanı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İsmail Çetin ile röportaj Havalimanındaki taksi işletmecisi Muhammet Balta ile röportaj Araç kiralama firması yetkilisi Hüseyin Givegen ile röportaj...

Kapadokya Havalimanından görüntüler

İşletmecilerden Ayşe Koç ile röportaj

Kapadokya Havalimanı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İsmail Çetin ile röportaj

Havalimanındaki taksi işletmecisi Muhammet Balta ile röportaj

Araç kiralama firması yetkilisi Hüseyin Givegen ile röportaj DHMİ'nin havalimanlarındaki işletmelere kira indirimi kararı esnafı sevindirdi

NEVŞEHİR - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün, havalimanlarında kiralarda 2020 yılı için iptale, 2021 ve 2022 için indirime gitmesi işletmecileri memnun etti.

Kapadokya Havalimanı'nda taksi esnafı Muhammed Balta, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından uçak ve yolcu sayılarındaki düşüşün işlerini olumsuz etkilediğini, bu sıkıntılı süreçte kendilerine sunulan desteğin sevindirici olduğunu belirtti.

DHMİ Genel Müdürlüğünce alınan kararın ekonomik açıdan işletmecileri rahatlattığını dile getiren Balta, "Devlet büyüklerimiz sesimizi duydu. Cumhurbaşkanımız ve yetkililer bizi yalnız bırakmadı. 2020 yılına ait kira borçlarımız affedildi, 2021 ve 2022 yılı kiralarımızda ise indirim yapıldı. Çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Havalimanında kafe işleten Ayşe Koç ise tüm dünyayı etkilen bu sürecin geride kalmasını umut ettiklerini, kira desteğinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "İşlerimiz uçuşların dünya genelinde azalması nedeniyle sıkıntılı. Biz de esnaf olarak sorun yaşıyoruz. Bu süreçte havalimanı esnafına destek sağlayan Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin'e teşekkür ediyoruz. Temennimiz bu süreci en kısa sürede atlatmak." diye konuştu.

Araç kiralama firması yetkilisi Hüseyin Givegen de işlerinin önceki yıllara kıyasla azaldığını, bu süreçte kendilerine verilen desteğin sevindirici olduğunu ifade etti.

Salgın döneminden havalimanındaki iş yeri sahipleri ve çalışanlarının da olumsuz etkilendiğini kaydeden Kapadokya Havalimanı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İsmail Çetin, kiralarda indirime gidilmesinin üzerlerinden büyük yük kaldırdığını dile getirdi.

İsmail Çetin, Kapadokya, Ayşe Koç, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DHMİ'nin havalimanlarındaki işletmelere kira indirimi kararı esnafı sevindirdi - Son Dakika


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