Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Devlet Hava Meydanları İşletmesinin (DHMİ) "Kategori 3 Yaklaşma Sistemi" sayesinde, sis nedeniyle görüş mesafesinin en aza indiği anlarda bile uçakların emniyetle inebileceğini bildirdi.
Üstün, yoğun sisin görüldüğü Erzurum'daki piste emniyetle inen THY uçağının görüntüsünü Twitter'dan paylaştı.
Paylaşımında sisli havaların artık ayrılık getirmeyeceğini belirten Üstün, "DHMİ'nin 'Kategori 3 Yaklaşma Sistemi'ni devreye alması sonucu sis nedeniyle görüş mesafesinin 175 metreye kadar düştüğü anlarda bile Erzurum'a emniyetle inebileceğiz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › DHMİ'nin sistemiyle THY uçakları sisli pistlere güvenle inebilecek - Son Dakika