Dhmi Toplam 3 Bin 619 Özel Güvenlikçi Alımı İçin İhaleye Çıktı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, bünyesinde bulunan havalimanları ile havalimanlarına bağlı seyrüsefer yardımcı istasyonlarına 01 Nisan 2019 - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında toplam 3 bin 619 personelle özel güvenlik hizmeti alınması işi için ihaleye çıktı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, bünyesinde bulunan havalimanları ile havalimanlarına bağlı seyrüsefer yardımcı istasyonlarına 01 Nisan 2019 - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında toplam 3 bin 619 personelle özel güvenlik hizmeti alınması işi için ihaleye çıktı. İhalede en çok alımın yapılacağı havalimanı 221 personel ile Atatürk Havalimanı oldu.



Hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü 19 Şubat salı günü Ankara'da DHMİ Genel Müdürlüğü'nde yapılacak. DHMİ'nin çıktığı ihale, 184 vardiya sorumlusu, 47 proje sorumlusu, 3 bin 388 özel güvenlik personeli olmak üzere toplam 3 bin 619 personelle güvenlik hizmeti satın alma işini kapsıyor.



Özel güvenlik personelinde aranan şartlardan bazıları şöyle;



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



Kamu haklarından yasaklı olmamak,



En az lise veya dengi okul mezunu olmak,



18 yaşı doldurmuş olmak,



Görevinin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.



5188 sayılı kanunun 14.maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamak,



Özel güvenlik personelinin fiziki görünümü ve diksiyonu düzgün olacak.



Erkeklerde boy 170 cm ve üstü, kilo ise boy uzunluğuna orantılı olarak boyunun son iki rakamının 10 kg eksiğini-15 kg fazlasını aşmayacak.



Bayanlarda boy 160 cm ve üstü, kilo ise boy uzunluğuna orantılı olarak boyunun son iki rakamının 10 kg eksiğini - 15 kg fazlasını aşmayacak.



Proje sorumluları ile vardiya amirlerinde boy, kilo ve yaş kriterleri aranmayacak.



Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak.



Çalışanların görevlendirelecekleri yerler sayıları ile şöyle;



Adana Havalimanı ve Bahçe Akçadağ Radar İstasyonu-110 personel



Adıyaman Havalimanı-57 personel



Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı ve Radar İstasyonu-74 personel



Amasya Merzifon Havalimanı ve Tavşandağı Radar İstasyonu-34 personel



Atatürk Havalimanı- 221 personel



Balıkesir Koca Seyit Havalimanı-77 personel



Batman Havalimanı ve Batman Beşiri Radar İstasyonu-76 personel



Bingöl Havalimanı-77 personel



Bursa Yenişehir Havalimanı ile Yalova VOR İstasyonu ve Şahintepe VOR İstasyonu-53 personel



Çanakkale Havalimanı ve Biga VOR İstasyonu-44 personel



Muğla Dalaman Havalimanı ve Nuri Baba SSR Hv.Radar İstasyonu-50 personel



Denizli Çardak Havalimanı-94 personel



Diyarbakır Havalimanı-148 personel



Elazığ Havalimanı ve Harput VOR İstasyonu-69 personel



Erzincan Havalimanı ve Karadağ Radar ile Refahiye VOR İstasyonu-84 personel



Erzurum Havalimanı ve Kargapazarı Radar ile Erzurum Vor İstasyonu-67 personel



Gaziantep Havalimanı-124 personel



Genel Müdürlük/ Ankara-11 personel



Gökçeada Havalimanı/ Çanakkale-9 personel



Hatay Havalimanı-98 personel



Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı-88 personel



Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı- 46 personel



Kahramanmaraş Havalimanı-69 personel



Kars Harakani Havalimanı- 68 personel



Kastamonu Havalimanı ve İnebolu VOR/ DME ile İnebolu Mode-S SSR İstasyonu-41 personel



Konya Havalimanı ve Ermenek Yumurtepe ile Mut SSY İstasyonu-78 personel



Malatya Havalimanı ve Malatya VOR İstasyonu-39 personel



Mardin Havalimanı-99 personel



Muğla Milas Bodrum Havalimanı ve Küçük Sungurtepe Radar İstasyonu-61 personel



Muş Havalimanı-76 personel



Nevşehir Kapadokya Havalimanı-38 personel



Isparta Süleyman Demirel Havalimanı-48 personel



Samsun Çarşamba Havalimanı-75 personel



Siirt Havalimanı ve Gökçebağ VOR İstasyonu-78 personel



Sinop Havalimanı-46 personel



Sivas Nuri Demirağ Havalimanı ve Gemerek SSY İstasyonu-87 personel



Şanlıurfa GAP Havalimanı ve Eski Şanlıurfa Havalimanı ile Korçik SSR Radar İstasyonu-180 personel



Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı-110 personel



Tekirdağ Çorlu Havalimanı-33 personel



Tokat Havalimanı-20 personel



Trabzon Havalimanı ve Akçaabat Üzümlü Radar İstasyonu-168 personel



Van Ferit Melen Havalimanı-88 personel



Ordu Giresun Havalimanı-128 personel



Ankara Esenboğa Havalimanı- 56 personel



Antalya Havalimanı-57 personel



Balıkesir Merkez Havalimanı-21 personel - İstanbul

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