DHMİ, Türkiye'deki havalimanlarına 100 bin fidan dikecek

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, 'Geleceğe Nefes' sloganıyla daha yeşil bir çevre oluşturulabilmesi için Türkiye genelindeki 45 havalimanına 100 binin üzerinde fidan dikileceğini açıkladı.



Türkiye'deki 45 havalimanı için Yeşil Kuruluş, 6 havalimanı için ise Yeşil Havaalanı Belgesine sahip olan DHMİ Genel Müdürlüğü, bunu bir adım daha öteye taşıyarak daha yeşil bir çevre için anlamlı bir projeyi daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda 'Geleceğe Nefes' sloganıyla ülke genelindeki 45 havalimanına 100 binin üzerinde yeni fidan dikimi gerçekleştirilecek.



"10 binin üzerinde ağaç dikimiyle geleceğe nefes olacağız"



Projeye ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, "45 havalimanı için Yeşil Kuruluş, 6 havalimanı için Yeşil Havaalanı Belgesine sahip olan DHMİ Genel Müdürlüğü "Sürdürülebilir Çevre, Sürdürülebilir Havacılık" ilkesi doğrultusunda çevre konularındaki çalışmalarıyla öncü kuruluş olmaya devam ediyor. Bu kapsamda 11 Kasım 2019 saat 11.11'de 81 ilimizde başlatılacak fidan dikimi etkinliğine havalimanlarımızda toplam 100 binin üzerinde ağaç dikimiyle katılarak "Geleceğe Nefes" olacağız" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL