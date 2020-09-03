DHMİ, x-ray cihazı ve kapı tipi metal dedektörü alacak

İhaleler, 27 Ekim'de DHMİ Genel Müdürlüğü Binası'ndaki Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığında 11.00 ve 14.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Yüklenici, sipariş edilmiş malzemeleri sözleşmenin tebliğinden sonra en fazla 180 gün içinde teslim edecek.

cihazı ve kapı tipi metal dedektörü temin ve tesis edilecek.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, x-ray cihazı ve kapı tipi metal dedektör temini için ihaleye çıktı.

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