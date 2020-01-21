DHMİ, yeni yangın söndürme simülatörünü hizmete soktu - Son Dakika
Son Dakika Güncel DHMİ, yeni yangın söndürme simülatörünü hizmete soktu - Son Dakika

DHMİ, yeni yangın söndürme simülatörünü hizmete soktu

6 saat önce

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Kahramanmaraş Havalimanı'na uçak yangınları konusunda uluslararası düzeyde eğitimlerin verileceği ARFF Yangın Söndürme Simülatör Tesisi'nin kurulum çalışmalarına başlandığını bildirdi.

DHMİ, yeni yangın söndürme simülatörünü hizmete soktu, System.String[]

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Kahramanmaraş Havalimanı'na uçak yangınları konusunda uluslararası düzeyde eğitimlerin verileceği ARFF Yangın Söndürme Simülatör Tesisi'nin kurulum çalışmalarına başlandığını bildirdi.


Keskin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "DHMİ'den ülkemize büyük katkı sağlayacak bir proje daha


Kahramanmaraş Havalimanına uçak yangınları konusunda uluslararası düzeyde eğitimler verebileceğimiz "#ARFF Yangın Söndürme Simülatör Tesisi" kurulum çalışmaları başlatılmıştır. Ülkemizin ikinci simülatör tesisi, büyük gövdeli uçaklarda, havalimanı terminallerinde ve yakıt tankerlerinde ortaya çıkabilecek yangınların kontrolü, personel ve yolcuların kurtarılmasına yönelik etkili eğitimler yapılmasını sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Hüseyin Keskin, Keskin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:45 Kaynak: İHA
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