Di Francesco: 'Sampdoria'ya Katılmaya Memnun Kaldım'
57 dakika önce
Eusebio Di Francesco, yeni Sampdoria Baş Koçu olarak ilk röportajında konuşuyor. Di Francesco planları ve Sampdoria'ya duyduğu tutkuları anlatıyor.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 08:06
Eusebio Di Francesco
, yeni Sampdoria
Baş Koçu olarak ilk röportajında konuşuyor. Di Francesco planları ve Sampdoria'ya duyduğu tutkuları anlatıyor.
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