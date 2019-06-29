Son Dakika Haberleri: Di Francesco: 'Sampdoria'ya Katılmaya Memnun Kaldım'
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Di Francesco: 'Sampdoria'ya Katılmaya Memnun Kaldım'

57 dakika önce

Eusebio Di Francesco, yeni Sampdoria Baş Koçu olarak ilk röportajında konuşuyor. Di Francesco planları ve Sampdoria'ya duyduğu tutkuları anlatıyor.

Eusebio Di Francesco, yeni Sampdoria Baş Koçu olarak ilk röportajında konuşuyor. Di Francesco planları ve Sampdoria'ya duyduğu tutkuları anlatıyor.
Di Francesco: 'Sampdoria'ya Katılmaya Memnun Kaldım'
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 08:06 
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