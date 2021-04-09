Di Maria antrenmanda attığı çalımla Mbappe'yi komik duruma düşürdü

Fransa'da şampiyonluk mücadelesi veren PSG, sabah yaptığı antrenmanla RC Strasbourg maçının hazırlıklarını sürdürdü. İdmana, Di Maria'nın Mbappe'ye attığı çalım damga vurdu.
Takımın tecrübeli yıldızı Angel Di Maria'nın, genç yıldız Kylian Mbappe'ye attığı efsaneci çalım sosyal medyanın diline düştü. Mbappe'nin adeta küçük duruma düştüğü çalım sonucunda Di Maria ve takım arkadaşları Mbappe'yle dalga geçti.
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