Diabate resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor, Malili futbolcu Fousseni Diabate'nin İngiltere'nin Leicester City Kulübü'nden bonservisiyle kadroya katıldğını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel futbolcu Fousseni Diabate'nin kulübümüze transferi konusunda, Leicester City Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Leicester City Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3 (Üç) taksit halinde toplam 1.573.170.-EUR ödenecektir. Ayrıca, Leicester City Kulübüne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %15'i, ödenecektir. Profesyonel futbolcu Fousseni Diabate ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya ilk sezon 1.000.000.-EUR garanti ücret, ikinci sezon 1.000.000.-EUR garanti ücret, üçüncü sezon 1.000.000.-EUR garanti ücret, opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde ise 4'üncü sezon 1.050.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir."