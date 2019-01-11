Diabate, Sağlık Kontrolünden Geçirildi
54 dakika önce
Demir Grup Sivasspor'un İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den sezon sonuna kadar kiraladığı Fousseni Diabate, sağlık kontrolünden geçirildi.
Demir Grup Sivasspor
'un İngiltere
Premier Lig ekibi Leicester City
'den sezon sonuna kadar kiraladığı Fousseni Diabate, sağlık kontrolünden geçirildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul
'da Medicana Hastanesinde kan tetkikleri yapılan Diabate, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Malili oyuncunun, gün içinde Antalya
'da Sivasspor Kulübüyle resmi sözleşme imzalayacağı aktarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:41 Kaynak: AA
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