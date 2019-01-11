Son Dakika Haberleri: Diabate, Sağlık Kontrolünden Geçirildi

Diabate, Sağlık Kontrolünden Geçirildi

54 dakika önce

Demir Grup Sivasspor'un İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den sezon sonuna kadar kiraladığı Fousseni Diabate, sağlık kontrolünden geçirildi.

Diabate, Sağlık Kontrolünden Geçirildi, System.String[]
Demir Grup Sivasspor'un İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den sezon sonuna kadar kiraladığı Fousseni Diabate, sağlık kontrolünden geçirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da Medicana Hastanesinde kan tetkikleri yapılan Diabate, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Malili oyuncunun, gün içinde Antalya'da Sivasspor Kulübüyle resmi sözleşme imzalayacağı aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:41 Kaynak: AA

İstanbul, Leicester City FC, Sivasspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ataköy'deki Tente Faciası Soruşturmasında 4 İmamın 15 Yıl Hapsi İstendi Dev Hava Yolu Şirketi Air France, Türkiye'ye Geri Dönüyor

Oyuncu Deniz Çakır'ın Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın "Seçim Siyasi Bir Faaliyet Değildir" Sözlerine Yanıt Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 16:35:09. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diabate, Sağlık Kontrolünden Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]