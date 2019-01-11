Son Dakika Haberleri: Diabate Sağlık Kontrolünden Geçti

Diabate Sağlık Kontrolünden Geçti

56 dakika önce

D.G Sivasspor'un İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Leicester City ile transferi konusunda anlaşmaya vardığı Fousseni Diabate sağlık kontrolünden geçti.

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D.G Sivasspor'un İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Leicester City ile transferi konusunda anlaşmaya vardığı Fousseni Diabate sağlık kontrolünden geçti. Medicana Hastanesinde ki kontrol Fousseni Diabate'nin detaylı kan tetkikleriyle başladı. Ardında efor, EKG, kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, göz ve iç hastalıkları kontrolü ile devam etti. Sağlık kontrolleri; ağız ve diş sağlığı taramasıyla sona erdi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:11 Kaynak: İHA

Leicester City FC, Sivasspor, Güncel
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