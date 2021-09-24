Diablo II: Ressurected erişime açıldı - Son Dakika

Diablo II: Ressurected, orijinal oyunun ve Lord of Destruction genişlemesinin remaster'ıdır. Orijinal Diablo II'deki her sınıf ve genişlemesi, aynı alanlar, öğeler ve görevler gibi oynanabilir.

Blizzard, 2000 yılının Haziran ayında Diablo II'yi piyasaya sürdüğünde, hem eleştirmenlerin, hem de oyuncuların hemen favorisi haline geldi. 20 yıldan fazladan bir süre sonra bile hala kendini sevdirmeyi koruyor.

Diablo II: Ressurected'ı PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 ve Nintendo Switch'ten oynayabilirsiniz.

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DIABLO II: RESSURECTED FİYATI

Diablo II: Ressurected'ın PC için henüz Türkiye fiyatı belli değil. Yurtdışında 39 dolar fiyatıyla Battle.net platformundan satılıyor. Oyunun Xbox Series X/S, Xbox One, PS4 ve PS5 için ise 279 TL ile satışa çıktı.

DIABLO II: RESSURECTED FRAGMANI