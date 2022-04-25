PC kullanıcılarının yüzü güldü! Diablo Immortal çıkış tarihi açıklandı

Diablo Immortal, Blizzcon etnikleri kapsamında Kasım 2018'de mobil platformlar için duyurulmuştu. Mobilde MMO deneyimi vaat eden Diablo Immortal'ın mobil platformlar ve PC için açık beta tarihleri duyuruldu. İlk olarak mobil oyun olarak planlanan ve duyurulan MMO, PC kullanıcısı Diablo oyuncularının da beğenisine sunulacak.

DIABLO IMMORTAL PC'YE DE GELİYOR

Duyurulduğu günlerde Diablo oyuncuları tarafından topa tutulan ve hayal kırıklığı olarak nitelendirilen Diablo Immortal, mobilde IOS ve Android'in yanında PC için de 2 Haziran'da açık beta sürecine girecek.

Duyuru Diablo Immortal'ın resmi Twitter hesabı tarafından kısa bir fragman eşliğinde yapıldı.

Blizzard Entetainment veNetEase'nin geliştiriciliğini paylaştığı Diablo Immortal'ın yanında, Blizzard Entertainment Diablo 4 için de çalışıyor. Geçtiğimiz sene Diablo 4 hakkında açıklama yapan yapımcılar oyunu ertelediklerini duyurmuştu. 2022'de çıkması planlanan Diablo 4'ün 2023'ten önce gelmeyeceği açıklanmıştı. Öte yandan oyunun geliştirme sürecinde oldukça yol kat edildiğini de biliyoruz.

Diablo Immortal'ın hikayesi Diablo 2 ile 3'ün arasındaki bir zamanda geçiyor. Oyunda serinin önceki oyunlarından aşina olunan mekanlar, karakterler, objelerle karşılaşabileceğiz. Düzenli olarak gelecek güncellemeler aracılığıyla oyuna yeni objeler, karakterler, mekanlar eklenecek.

2 Haziran'da mobil platformlar ve PC için başlayacak açık beta için ön kayıtlar başlamış durumda. Ön kayıt ekranına bu bağlantıya tıklayarak erişebilirsiniz.